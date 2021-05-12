Диетолог рассказала, как при помощи питания снизить риск диабета

Снизить риск диабета возможно с помощью правильного питания, уверена диетолог Лорен Хьюберт. Она перечислила для издания MedikForum некоторые продукты, употребление которых значительно снижает риск развития диабета.

На первом месте у медика цельнозерновые продукты, которые необходимо есть как можно чаще. Специалист напоминает, что данные продукты содержат сложные углеводы очень полезные для организма.

Также как можно чаще стоит употреблять различные ягоды, добавила Хьюберт. Включать в рацион их возможно как в обычном, так и в замороженном виде. Плоды богаты клетчаткой и при этом являются низкокалорийными.

По мнению диетолога, лучшим завтраком для людей, ведущих здоровый образ жизни, является бутерброд с темпе или тофу. Это также помогает исключить возможность развития недуга, резюмировала врач.