У Dow Jones был худший день с конца февраля

Опасения по поводу инфляции заставляют главные американские индексы снижаться второй день кряду, а распродажа акций технологических компаний, начавшаяся в понедельник, распространилась и на акции компаний из других секторов экономики.

Dow Jones Industrial Average рухнул почти на 475 пунктов на фоне продаж акций финансовых, промышленных и энергетических компаний. Такого обвала индекса голубых фишек не было с конца февраля, то есть два с половиной месяца, когда на рынки начал давить резкий рост ставок по американским гособлигациям.

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Сейчас главная причина падения – крепнущие опасения по поводу роста инфляции. Особенно сильно это давление ощущалось в понедельник в IT-секторе. Во вторник, однако, картина несколько изменилась, и под сильным давлением оказались бумаги компаний и из других секторов. Лишь две компании из Dow закончили торговую сессию во вторник в зеленом цвете. Индекс закрылся на уровне 34269,16, т.е. снизился на 473,66 или внушительные 1,4%.

В технологическом же секторе, с которого и началось падение, динамика многих компаний изменилась и они пошли вверх. Nasdaq Composite тоже закрылся в минусе, но не в таком большом, как Dow. Снижение составило лишь 12,43 пункта или 0,1% до 13389,43. Для сравнения: в понедельник падение было намного больше – 2,2%.

Снизился во вторник и S&P 500 – на 36,33 пункта или 0,9% до 4152,10.

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На рынке облигаций вновь растут ставки по основным десятилетним облигациям. Они выросли во вторник на 0,022% до 1,623%. Причем, рост продолжается уже три дня подряд.

«Сейчас у нас перевернутый рынок,- комментирует главный специалист по инвестициям Independent Advisor Alliance Крис Заккарелли.- Много новостей типа хакерской атаки на Colonial Pipeline и дефицита бензина с резким его подорожанием. Все сейчас обсуждают, отражает ли ситуация слабость экономики или она ничего серьезного не значит».

Качели на рынках ценных бумаг отправили индекс волатильности Cboe (VIX), отражающий настроения на Уолл стрит, высоко вверх. В ходе торгов он достигал 23,73 пунктов, самого высокого значения после 10 марта. Последние недели он колебался чуть ниже 20, а рынки ценных бумаг повторяли и обновляли рекорды.

S&P 500 и Dow последние рекорды установили после блеклого апреля не далее как в прошлую пятницу. Такое поведение главных индексов опять остановило ФРС от ужесточения монетарной политики. В главном американском банке распространено мнение, что несмотря на благоприятные перспективы американская экономика по-прежнему нуждается в поддержке почти нулевой ключевой ставки ФРС и регулярных месячных вливаний в экономику в виде покупок гособлигаций на 120 млрд долларов.

И все же заявления отдельных топ-менеджеров ФРС разбудили страхи «пугливых» инвесторов, боящихся высокой инфляции и неминуемого ужесточения монетарной политики. Многие инвесторы сейчас прогнозируют в ближайшие месяцы солидный скачок инфляции, подталкиваемый ростом расходов и резким ростом цен на сырье и полезные ископаемые.

«Сейчас у всех в головах инфляция,- объясняет топменеджер Bessemer Trust Питер Лангас.- Она делает обстановку очень неопределенной».

Больше всего во вторник среди 11 секторов S&P 500 пострадал энергетический сектор. К примеру, акции Occidental Petroleum рухнули на 7,89%, а Exxon Mobil – на 3,2%.

Продолжилось снижение и в технологическом секторе. Продолжили снижаться цены акций Alphabet, Apple и Microsoft; Tesla потеряла 1,9%, Intel – 1,7%.

И все же в IT-секторе, похоже, обстановка начала постепенно стабилизироваться. Акции Palantir Technologies взлетели на 9,4%. Выросли, хотя, конечно, не так сильно и акции, например, Twitter и Snap.

Тревожная картина наблюдалась во вторник и на других континентах. Индекс Stoxx Europe 600, например, снизился на 2%, японский Nikkei 225 упал на 3,1%, а корейский Kosp i- на 1,2%.

Продолжили падение азиатские рынки и в среду: Nikkei 225 опять в красной зоне (-1,57%), тайваньский TSEC 50 рухнул на 4,11%, индийский Sensex – на 0,86%. А вот китайские индексы SE Composite (Шанхай) и Hang Seng (Гонконг) выбились из общей картины и немного выросли: на 0,49 и 0,21% соответственно.