Эквадор намерен купить вакцину «Спутника V»

Избранный президент Эквадора Гильермо Лассо заявил, что планирует заключить соглашение о поставках российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщает «Интерфакс».

«Вакцинация – это приоритет. Мы подпишем соглашение о поставках вакцин «Спутник V» с Россией, чтобы усовершенствовать наш план по вакцинации», – написал Гильермо Лассо в твиттере. Кроме того, Лассо поблагодарил российскую сторону за готовность обсуждать вопрос поставки вакцины.

Применение вакцины «Спутник V» одобрено в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдове, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Марокко, Иордании, Намибии, Азербайджане, Филиппинах, Камеруне, Сейшелах, Маврикии, Вьетнаме, Антигуа и Барбуде, Мали, Панаме, Индии, Непале, Бангладеш, Турции и Албании.