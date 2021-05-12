Эрдоган анонсировал выход Турции из локдануна и возвращение страны к нормальной жизни

Президент Турции Реджеп Эрдоган анонсировал выход страны из локдауна и начало процесса контролируемого возвращения к нормальной жизни.

В телеобращении по случаю окончания Рамадана, турецкий лидер подчеркнул, что взяв пандемию COVID-19 под контроль, по окончании Рамадана (17 мая) мы сделаем шаги для начала контролируемой нормализации ситуации в стране.

«Мы планировали избавиться от этой напасти ещё до конца 2020 года, но новые волны коронавируса повлияли не только на нашу страну, но и на весь мир. Поэтому мы вынуждены были вновь пойти на ограничительные меры», – пояснил Эрдоган.

Турецкий лидер также добавил, что правительство в курсе проблемах тех людей, чья работа больше всего пострадала от пандемии, и в ближайшее время устранит их проблемы, передаёт РИА Новости.

Согласно информации Минздрава Турции, суточный прирост заболеваемости COVID-19 на 16 апреля 2021 года в стране показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться и достиг 10 мая минимального значения за два месяца – 13 604.

Напомним, жёсткий локдаун из-за сложной ситуации с коронавирусом действует в Турции с 29 апреля по 17 мая. В этот период все организации и учреждения страны прекратили свою деятельность за исключением освобождённых циркуляром МВД.

Междугородние поездки возможны только после получения разрешения от властей. Бронирование отелей не является исключением для ограничений на междугородние поездки. На иностранных туристов комендантский час не распространяется.

Ранее сообщалось, что турецкие отели после отмены жёсткого локдауна не откажутся от системы «всё включено».

Об этом заявил представитель Федерации отельеров Турции (TUROFED) Неджип Боз. По его словам, система шведского стола не может быть отменена в Турции.

«Информация некоторых СМИ о переходе обслуживания посетителей ресторанов при отелях на меню после отмены антиковидных ограничений, не соответствует действительности», – подчеркнул он.

Однако, как отметил представитель Федерации отельеров Турции, рестораны в гостиницах могут вносить некоторые изменения по количеству, разнообразию, а также по типу презентации блюд.