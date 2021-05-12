«Группа ГАЗ»: обучение формирует экосистему

Один из крупнейших автомобилестроителей страны — «Группа ГАЗ» — нацелился на расширение корпоративных программ обучения. Теперь они касаются не только повышения квалификации, но и освоения новых профессий.

Техническое перевооружение компаний группы привело к масштабному запросу с их стороны на новые компетенции, и поэтому в компании была создана собственная система подготовки кадров. Такая кадровая политика вполне соответствует новому индустриальному тренду — ориентации на человекоцентричность.

В Группе уверены, что широкие возможности самореализации не только повысят эффективность освоивших новые специальности сотрудников, но и позволят им раскрыть свои таланты и стать более успешными. Этот принцип подхода к человеческим ресурсам с опорой на развитие собственных кадров заложил в «Группе ГАЗ» более 10 лет назад промышленник и общественный деятель Олег Дерипаска.

«XX и XXI века показали: учиться нужно всегда. Если ты хотя бы месяц провел без получения новых знаний — считай, что ты его потерял», — говорит он. — Это соответствует и одной из важнейших задач для России: формированию новой инженерной элиты. Именно от профессионализма инженеров и мастерства технических специалистов зависит то, каким станет будущее страны».

Хочешь сохранить сотрудника? Учи его!

Основа профессионального обучения и переобучения в «Группе ГАЗ» — корпоративный университет, предлагающий множество уникальных программ для повышения квалификации руководителей, специалистов и рабочих по наиболее востребованным специальностям. Более 120 преподавателей и тренеров ежегодно обучают свыше 20 тысяч человек более чем 90 специальностям по 400 авторским программам и тренингам.

Чтобы обеспечивать такой учебный процесс, корпоративный университет располагает 30 аудиториями и лабораториями, оснащенными самым современным оборудованием. Кроме того, получить новые навыки сотрудники ГАЗа могут дистанционно — в «Онлайн-академии», которая предлагает более 120 образовательных программ и 180 тестовых. Ежедневно здесь проводятся более 50 e-learning курсов.«В сегодняшнем мире с его невиданными ранее потоками информации и автоматизацией всех процессов меняются и традиции профессионального обучения, — говорит директор корпоративного университета "Группы ГАЗ" Галина Бирюкова. — Сейчас особенно популярна концепция Lifelong learning, предполагающая постоянное обучение и развитие сотрудников на протяжении всей трудовой деятельности. Если раньше работнику достаточно было освоить специальность в молодые годы и работать потом по ней всю жизнь, то теперь карьерная траектория может меняться десятки раз, поэтому учиться приходится постоянно, в любом возрасте».

«Пандемия ускорила тренд на получение новых навыков дистанционно, расширила возможности граждан, — говорит директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. — Особенно это важно для людей, ушедших в вынужденный отпуск из-за снижения темпов производства».

Сотрудники Группы имеют возможность пройти дополнительное обучение по корпоративным программам МВА-Производственные системы (проект совместно с МГУ им. М. В. Ломоносова), PPDS (планирование и разработка продукта), ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). Но, пожалуй, главный университетский тренд последних лет — получение второго высшего технического образования (специальная программа для сотрудников ГАЗ).

«В какой-то момент крупные компании столкнулись с тем, что повысившие квалификацию сотрудники начали уходить к конкурентам на более высокие зарплаты, — говорит заместитель директора Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ Светлана Авдашева. — Это происходило потому, что в современном, быстро меняющемся мире людям все чаще не хватает возможности самореализоваться. Переобучение на другую специальность вызывает интерес к новому занятию, повышает мотивацию сотрудника и, соответственно, его эффективность. Для компании это выгоднее, чем нанимать новые кадры, потому что она получает заведомо лояльных сотрудников, благодарных за новые возможности».

Карьерный лифт для лидеров

С 2017 года «Группа ГАЗ» реализует «Программу развития лидеров», которая готовит специалистов, способных работать на ответственных должностях и решать задачи любой степени трудности. Всего год спустя после запуска, программа стала победителем XI Всероссийского конкурса корпоративных проектов People Investor в номинации «Управление человеческими ресурсами».

Участники программы обучаются на курсах различной тематики, реализуют реальные проекты на производстве, отрабатывают управленческие навыки командной работы, защищают свои проекты перед руководителями — то есть, проходят настоящее «обучение боем». Приобретенный опыт они применяют на своих рабочих местах и получают возможность для дальнейшего профессионального и личностного развития. С момента запуска программы новые компетенции и возможности для развития и карьерного роста получили 227 сотрудников «Группы ГАЗ».

«Эта программа — фирменный продукт нашей компании, который успел доказать свою эффективность, — отмечает директор по персоналу «Группы ГАЗ» Елена Марштупа. — Десятки выпускников уже назначены на вышестоящие должности. Они успешно реализуют ключевые проекты и добиваются хороших результатов. Именно поэтому, несмотря на двойной кризис — из-за санкций и пандемии — компания продолжает вкладывать значительные средства в обучение персонала и совершенствовать программу».

«Когда глубоко изучен свой функционал, хочется новых компетенций, знаний и эмоций, — говорит одна из участниц программы, начальник отдела дирекции по качеству Горьковского автозавода Наталья Слепцова. — Мне интересно было увидеть, как организованы производственные процессы и чем занимаются люди в других подразделениях компании. Атмосфера обучения очень доброжелательная, наставники искренне заинтересованы в наших успехах и помогают во всем. В результате — настоящий драйв от волшебного процесса перемен».

Бум образовательных программ наблюдается сегодня во многих отраслях — в тяжелой промышленности, фармацевтике, на аграрном рынке и других, говорит президент Ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования «МАКО», член Общественной палаты РФ Ольга Голышенкова.

«Помимо технологического развития драйвером образовательных программ служит разворот компаний к человеку — к так называемой человекоцентричности, — поясняет она. — Компании начинают понимать, что эффективность сотрудника недостаточно измерять одним только KPI. Что существует ещё и коэффициент счастья. Именно поэтому в образовательные программы по всему миру начинают включать психофизические тренинги. Они помогают человеку избежать эмоционального выгорания на работе, повышать внимание к своему здоровью, душевному комфорту, развивают умение получать удовольствие от работы в команде и в целом быть более счастливым».

Зачем учить сотрудников бизнесу?

В 2020 году в «Группе ГАЗ» была впервые запущена акселерационная программа «Тест-драйв». Её цель — развитие предпринимательского мышления сотрудников, получение опыта в реализации стартапов, в поиске новых векторов развития бизнеса. Заявки на участие в программе направили 57 сотрудников с 63 проектами, из которых было выбрано 7 наиболее перспективных. Авторы этих проектов проходили несколько этапов их реализации, причем процесс сопровождался обучением и приобретением необходимых компетенций. В результате все 7 проектов определены к внедрению.

«Это был новый опыт для "Группы ГАЗ", первый серьезный толчок к развитию внутреннего предпринимательства. Благодаря энтузиазму участников программы и поддержке экспертов положено хорошее начало», — говорит Елена Марштупа.

«Было приятно наблюдать, как трансформируется мышление участников программы, — говорит директор департамента ТРИЗ «Группы ГАЗ» Алексей Фоменко. — Если в начале обучения они в основном рассматривали технические нюансы, то потом начали рассуждать, каким образом компания может заработать на их идеях. Фокус внимания сместился на обсуждение различных бизнес-моделей с просчетом экономического эффекта и сроков окупаемости. Это именно то, что необходимо "Группе ГАЗ" в сложных экономических условиях: мы должны искать новые точки роста для нашего бизнеса».

Будущее действительно создается сегодня

Параллельно в «Группе ГАЗ» развивают стартовую площадку для реализации неординарных производственных идей в рамках научно-технической конференции «Будущее создается сегодня». В ней могут принять участие все сотрудники Группы в возрасте до 35 лет, а также студенты базовых учебных заведений.

На конференции рассматриваются проекты, направленные на улучшение бизнес-процессов. Участники презентуют свои работы в шести секциях, в каждой из которых выявляется тройка победителей. Главная цель конференции — определить молодых специалистов с высоким научно-техническим потенциалом, чтобы привлечь их к решению актуальных производственных вопросов, к поиску неординарных технических решений, повышающих потребительскую ценность продукции. И, конечно же, как любая конференция, площадка предоставляет сотрудникам компании и студентам базовых учебных заведений хорошую возможность обмена опытом и личными достижениями.

«Замечательно, что на ГАЗе все молодые сотрудники имеют возможность реализовать свой потенциал, — говорит бронзовый призер конкурса, мастер окрасочного производства Горьковского автозавода Александр Головачев. — Не стоит ограничиваться только своими профессиональными обязанностями, нужно включаться в процесс улучшения производства, анализировать ситуацию, делиться мыслями с наставниками и руководителями».

Директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отмечает: такие проекты помогают формировать вокруг компании качественно новую экосистему.

«Сегодня крупные компании превращаются в некие экосистемы, которые буквально становятся образом жизни сотрудников. Появляется новая форма управления — не авторитарно-вертикальная, а горизонтальная, формирующая централизованные круги специалистов. Это способствует развитию командного мышления сотрудников и в целом повышает производительность труда».

Ежегодно по программе «Будущее создается сегодня» в «Группе ГАЗ» отбирается более 40 проектов от 60 участников для внедрения в производство.

В компании также проводится ежегодный конкурс профессионального мастерства по ключевым рабочим профессиям в 12 номинациях по трем возрастным категориям. Он предоставляет работникам компании хорошую возможность обмена производственным опытом и личными достижениями. В конкурсе могут принять участие все сотрудники Группы — возрастных ограничений нет. Ежегодно эту возможность используют более 120 профессионалов рабочих специальностей.