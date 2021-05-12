Инфляция в США вчетверо превысила прогноз

Именно инфляция стала камнем преткновения для инвесторов. С одной стороны, повсеместно фиксируется бурный рост цен, который, к слову, подстегивают и высокие биржевые цены на сырьевые активы, с другой, регулятор в лице Федеральной резервной системы убеждает рынок в том, что инфляция носит временный характер.

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Таким образом, образовались два противоборствующих лагеря. Одни уверены, что рост цен носит характер цунами и может выйти из под контроля, другие — Джером Пауэлл и его коллеги по ФРС — что это лишь локальный всплеск на фоне восстановления экономики.

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Вышедшая статистика оказалась действительно впечатляющей. Инфляция в США в апреле ускорилась до 4,2% — максимум за 12 лет.

Индекс потребительских цен вырос на 0,8% м/м — это в 4 раза больше прогнозов, аналитики ждали скромного роста не выше + 0,2%.

Ожидания относительно Core CPI — инфляции, очищенной от цен на продукты питания и энергоносителей, составляли +3,6% — это был бы самый высокий показатель с марта 2011 года, когда было +2,6%.

Но в этом отношении реальные данные оказались чуть лучше, рост на 3,0% за последние 12 месяцев, тем не менее, это самый большой рост за 12 месяцев с января 1996 года, а скачок на 0,92% за месяц — самый большой с 1981 года.

Любопытно, как оценит это рынок: во многом именно от темпов роста инфляции зависит то, как в дальнейшем будет вести себя Федрезерв — как скоро он начнет сворачивать свои стимулирующие программы, которые пока продолжают ежемесячно пополнять финансовую систему на миллиарды долларов, что отчасти и провоцирует рост инфляции.

Рынок находится в ожидании того, когда же ФРС изменит риторику и уберет из своих заявлений слова о временном характере инфляции. Это и будет важным сигналом к тому, что будущее изменение монетарной политики начинает обретать более или менее ясные очертания.

Впрочем, и сама инфляция, и ожидания по ней влияют и непосредственно на стоимость активов — в первую очередь акции технологических компаний.

Так устроен рынок, чем выше инфляция, тем хуже себя чувствуют эти бумаги, так как в большинстве своем эти акции имеют крайне низкую дивидендную доходность, и их покупают в расчете на рост. А при высокой инфляции по инвестиционным моделям эти акции становятся непривлекательными.

Если не брать в расчет акции крупнейший компаний, таких как Apple, Microsoft, Google и Amazon, то технологический сектор в последние недели находится под довольно сильным давлением.

Некоторые эксперты часто называют этот сектор канарейкой в угольной шахте. Это американская поговорка, так как раньше шахтеры брали с собой в шахту этих маленьких птиц, и когда воздух в шахте наполнялся вредными газами, канарейки почти сразу умирали, что было сигналом тревоги для самих шахтеров.

На рынке техсектор является как раз своеобразной канарейкой, только в шахте инфляционной. И на этот раз канарейки дали своевременный сигнал.