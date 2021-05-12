Кабмин продлил программу кешбэка за туры по России

Правительство продлило до конца текущего года программу по возврату части средств за туры по России, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства, с которым он выступил сегодня в Госдуме.

«Правительство продлило ее до конца года», - сообщил Мишустин. Он уточнил, что по данным к началу мая примерно 1 млн человек воспользовались программой и вернули в общей сложности около 4 млрд руб. Это позволило регионам получить дополнительные финансовые средства, отметил чиновник.

18 марта стартовал третий этап программы по возврату части средств за туры по России. Кешбэк составляет 20% от стоимости путевки и не более 20 тыс. рублей. По условиям программы оплата тура должна быть произведена банковской картой «Мир». Первый недельный этап программы стартовал 21 августа прошлого года, позже его продлили с 15 октября до 5 декабря.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил правительству с 15 мая продлить программу туристского кешбэка до конца 2021 года. В конце апреля на программу было выделено 4,7 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал премьер Мишустин.

