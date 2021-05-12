Как дать регионам медиков

«Выстроить работу региональных поликлиник исходя из потребностей граждан» - поручил правительству президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному Собранию. Сегодня выстроенная в России система медучреждений в условиях неутихающей пандемии испытывает колоссальные нагрузки. Во многих регионах к борьбе с пандемией привлекают студентов еще не закончивших обучение. При этом дефицит врачей системный. Особенно остро вопрос стоит в небольших городах, где специалистов остро не хватает.

Однако еще до послания президента, организацией медицинской помощи на местах озадачился предприниматель Олег Дерипаска. Так в марте прошлого года, когда только мир начал погружаться в локдауны, он посетил многие российские регионы и обсудил с местными властями, какая конкретно нужна помощь. Он убедил глав регионов в необходимости строительства медцентров, они обратились к инвесторам, и теперь в нескольких регионах Сибири и Урала благодаря спонсорской помощи En+ Group построены современные медцентры. На эти цели направлено порядка 4 млрд рублей.

Однако мало построить новые больницы и оснастить медицинские центры самой современной техникой, как и в любой отрасли – главное это люди – специалисты, работающие с этим оборудованием.

После того как медцентры были построены, а пик пандемии остался позади, En+ Group задумалась о системном и долгосрочном решении проблем с высококвалифицированным персоналом для больниц регионов присутствия компании. Для решения проблемы компания запустила целевую программу для ординаторов в ведущих медицинских вузах Сибирского и Уральского регионов.

Кадры для больниц

«Как вы знаете, сейчас с ординатурой очень сложно – бюджетных мест просто не существует. У ординаторов всего два пути: либо учиться платно, либо не учиться вообще. А для меня принципиально важно продолжить свое обучение. Поэтому, как только пошли первые слухи о запуске ординаторской программы En+ Group, я сразу же решила связаться с организаторами и выяснить больше деталей. Оказалось, что первый набор будет уже в этом сентябре, а значит я смогу принять в ней участие, ведь я как раз заканчиваю 6-ой курс и готовлюсь к государственным экзаменам» - отметила студентка 6-го курса Красноярского Государственного Медицинского Университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, учащаяся на невролога Анастасия Новикова.

Принять участие в программе могут будущие ординаторы Красноярского, Иркутского и Уральского государственных медицинских университетов по специальностям: терапия, офтальмология, рентгенология, хирургия, оториноларингология, неврология, акушерство и гинекология, функциональная диагностика и психиатрия. Прием заявок на участие в программе начнется не позднее 1 июля 2021 года. После прохождения конкурсного отбора En+ Group возьмет на себя оплату обучения ординаторов и выплату ежемесячной стипендии в размере 12 392 рубля.

По окончанию ординатуры врачи будут гарантированно трудоустроены в учреждения провайдера медицинских услуг En+ Group «РУСАЛ Медицинский центр» (РМЦ).

«Еще одним важным преимуществом программы является гарантированное трудоустройство после окончания обучения. Важно быть уверенной в своем будущем и знать, что ты точно сможешь стать настоящим специалистом» - добавляет Анастасия Новикова.

Высококлассная медицина

Сегодня в РМЦ входят 11 филиалов и 5 подразделений в Ачинске, Саяногорске, Красноярске, Шелехове, Братске, Каменск-Уральском и Краснотурьинске. Эти медцентры оказывают услуги по диагностике и лечению всех основных заболеваний, а также оздоровительные и профилактические мероприятия и профмедосмотры для допуска к работе на производстве.

«Программа для молодых медиков – важная часть социальной политики компании, которая направлена на развитие регионов. Ключевыми направлениями являются: медицина, спорт, образование, инфраструктурные проекты. В 2020 году компания потратила около 6 млрд руб. на медицинскую помощь, 4 из которых были инвестированы в строительство модульных медицинских центров, а 2 миллиарда – на закупку и отправку средств индивидуальной защиты, медицинской техники и медикаментов для медицинских учреждений в регионах присутствия» - говорит заместитель генерального директора по персоналу En+ Group Наталья Альбрехт.

Все больницы РМЦ оснащены высококлассным оборудованием, в том числе ультразвуковыми сканерами, диагностическими портативными спирометрами, электрокардиографами, лабораторным и рентген-оборудованием. Кроме того, РМЦ оказывает неотложную медицинскую помощь и ведет амбулаторно-поликлинический прием по программе обязательного медицинского страхования, а получить медицинскую помощь могут не только работники металлургического бизнеса En+ Group, но и жители регионов.