Курс доллара: назван мощный фактор влияния на рубль

В первый рабочий день короткой послепраздничной недели рубль вырос в обеих парах на фоне надежд на смягчение геополитической напряжённости вокруг нашей страны.

Стартовав утром на уровне 74,27 к доллару и возле 90,07 к евро, к вечеру российская валюта смогла укрепиться к «американцу» и немного просела к «европейцу», но в целом завершила вчерашнюю сессию в плюсе.

Так, по данным на 19:00 мск к закрытию основных торгов на Московской бирже курс доллара составлял 74,06 руб., что на 29,00 коп. дешевле чем было накануне. Чуть-чуть просела за сутки и единая валюта ЕС – курс евро в это же время составлял 90,09 руб. (-0,19 коп.).

Курс доллара онлайн смотрите на этом графике: https://www.sberometer.ru/forex-now.php

По мнению экспертов, поддержку российской валюте продолжает оказывать сохранение относительной стабильности геополитической обстановки, обеспеченное вероятной встречей в июне лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Против рубля выступает тот факт, что глобальные игроки опасаются, что ускорение инфляции на фоне неустойчивых экономических показателей может привести к тупиковой для американского регулятора ситуации – это может заставить их уходить из рисковых активов и переходить в защитные.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

В банке «Санкт-Петербург» считают, что до конца нынешней недели пара доллар-рубль продолжит укрепляться и даже возможно закрепится ниже отметки в 74,00.

При этом аналитики этой кредитной организации напомнили, что прошлая неделя сложилась для нашей валюты очень удачно. И это при том, что активность на рынке из-за праздников была крайне низкой.

Однако понижение градуса санкционного давления позволило рублю перейти в наступление в обеих парах, подчеркнули эксперты, напомнив, что глобальные игроки с нетерпением ждут встречи президентов России и США, которая даст надежды на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном.

В банке также напомнили, что в начале этой недели после публикации слабых данных по американскому рынку труда пара доллар-рубль в моменте снижалась до 73,50, что стало минимумом с середины марта.

«Правда, вчера вечером этот валютный дуэт вернулся в район 74,10. Коллеги рубля по сегменту EM во вторник двигались разнонаправленно. Учитывая, что в плане геополитики всё продолжает оставаться на позитивном уровне, мы ждём, что пара доллар-рубль в ближайшей перспективе вновь сделает попытку укрепиться ниже 74,00», – полагают в банке «Санкт-Петербург».

О позитивном геополитическом фоне для рубля заявил также Дмитрий Полевой из «Локо-инвест». Он отметил, что при сохранении благоприятной ситуации в этом направлении, а также после возврата с выходных локальных игроков рубль продолжит дорожать к основным резервным мировым валютам.

Прогнозы по курсу валют. Эксперты назвали мощный фактор влияния на рубль

«В этой связи, по крайней мере, до конца этой недели мы прогнозируем возвращение пары доллар-рубль в коридор 73,00-74,00», – предположил эксперт, отметив, что укреплению нацвалюты будут способствовать покупки рубля российским финансовым ведомством.

С оптимизмом смотрит на перспективы рубля и Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций», по мнению которого, при улучшении ситуации на глобальных торговых площадках пара доллар-рубль вновь попытается проверить на прочность отметку в 73,50 в паре с долларом и уйти ниже 89,50 в паре с евро.

В свою очередь в крупнейшем банке Швейцарии UBS Group AG заявили, что российская валюта обладает потенциалом навёрстывания упущенного. Как пояснил Майкл Боллигер – главный инвестиционный директор по мировым развивающимся рынкам в подразделении по управлению активами данной кредитной организации – это означает, что когда геополитический фактор окончательно сойдёт на нет, а глобальные игроки наконец-то смогут сосредоточиться на надёжных фундаментальных показателях России, рубль перейдёт к заметному росту.

Это, по его мнению, является мощным фактором влияния на рубль.

С ним полностью согласен его коллега из UBS Тильманн Колб, который уверен, что ориентировочно к началу октября пара доллар-рубль уверенно вернётся к 70,00. При этом он отметил, что фундаментальная картина для российской валюты существенно улучшилась из-за потенциала роста цен на «чёрное золото» и повышения ключевой ставки ЦБ РФ.

«Основным же источником давления на рубль продолжит оставаться геополитика. Но, если сравнивать рубль с другими высокодоходными валютами развивающихся рынков, то мы видим, что фундаментальные факторы и резервы для рубль заметно сильнее. Поэтому он должен выдерживать дальнейшее повышение ставок в США значительно лучше, чем валюты-аналоги», – резюмировал эксперт.

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