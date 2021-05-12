Кузнецова просит МВД проверить безопасность всех школ Татарстана

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила о намерении обратиться в МВД с просьбой провести проверку безопасности всех школ Татарстана, передает ТАСС, ссылаясь на Facebook омбудсмена. Также она попросит Роскомнадзор проверить активности стрелявшего в школе в Казани в социальных сетях.

«Преступник опубликовал угрозы в социальной сети? Должен работать новый федеральный закон о премодерации информации. Приобрел оружие - законно? Нужно проверить. Почему был отчислен? Работали с ним специалисты?», - пишет Кузнецова.

Она напомнила, что в Татарстане насчитывается 1400 школ, при этом психологов на все эти учреждения всего 576.

«Как был решен вопрос охраны образовательного учреждения? В регионе более 1800 зданий общеобразовательных организаций, а имеют охрану только 1605», - продолжила Кузнецова.

Она подтвердила со своей страницы, что направляет обращения в прокуратуру, Роскомнадзор, МВД для выяснения этих вопросов.

Трагедия произошла 11 мая около 9:30 по местному времени, когда вооруженный преступник ворвался в здание гимназии на улице Файзи, где открыл стрельбу по детям и учителям. Вахтер успела нажать на тревожную кнопку, после чего директор по громкой связи велела всем закрыться в кабинетах. За 8 минут преступник расстрелял несколько десятков человек. Погибли 7 детей и два учителя. Еще 21 человек госпитализирован.