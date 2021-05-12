Маржин колл вместо маржи: аналитики опасаются дефолта по долгам “Уралкалия”

Аналитический центр “А.И.С.Т.” выпустил отчет "Риск дефолта по международным долговым обязательствам ПАО «Уралкалий», из которого следует, что за 9 месяцев 2020 года производитель удобрений увеличил задолженность по РСБУ с 328 млрд руб. до 417 млрд руб. или на 27%, в том числе за счет высокого объема кредитов акционерам Группы «Уралхим». На конец 2020 года соотношение чистого долга к EBITDA «Уралкалия» составило 3,43x, по сравнению с 3,07x на конец 2019 года, что вплотную приблизило компанию к лимиту по данному ковенанту. Его нарушение приведет к возможности кредиторов требовать досрочного погашения долга, проблемами с пролонгациями, а это потенциально грозит дефолтом. Ковенанты, применяемые в отношении «Уралкалия» и существенных дочерних структур, допускают максимальное отношению чистого долга к EBITDA в 3,5х.

Аналитики отмечают, что компания уже не способна продолжать свою операционную деятельность без рефинансирования исторической задолженности по кредитам и займам, в том числе от иностранных инвесторов. «Уралкалий» вернулся на международный рынок заимствований в октябре 2019 года, разместив пятилетние еврооблигации на сумму 500 млн долларов США «на общекорпоративные цели». Согласно проспекту эмиссии (идентификационный код ISIN: XS2010040397), погашение основных сумм как раз приходится на 2020 и 2021 годы: 1,496 млрд долларов США и 1,144 млрд долларов США, соответственно. Таким образом, «Уралкалий» может не выполнить свои платежные обязательства по кредитному соглашению с Uralkali Finance DAC, частной финансовой компанией со штаб-квартирой в Ирландии. Данное SPV, или проектная компания -- дочернее предприятие ПАО «Уралкалий», созданное для выпуска еврооблигаций, средства от размещения которых выдаются головной компании в качестве займов.

При этом среднегодовой денежный поток или cash flow «Уралкалия» за 2016-2019 годы составил 32 млрд руб., показав снижение на 20%. Одной из причин могло послужить сокращение цен на калий на 30%, в том числе за счет демпинга белорусских поставок, что привело к существенному снижению рентабельности отечественного производителя. Так, средняя экспортная цена тонны хлористого калия на условиях FCA (цены без учета расходов на перевозку до получателя), снизилась с 235 долларов США в 2019 году до 166 долларов США в 2020 году.

В качестве другой причины сложностей, с которой столкнулась компания, эксперты называют ухудшение корпоративного управления и финансовой дисциплины в результате фактического поглощения группой «Уралхим» Дмитрия Мазепина. Напомним, г-н Мазепин стал единственным акционером в АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий» в декабре 2020 года.

Ранее, в 2013 году он получил фактический контроль над «Уралкалием». В упомянутом проспекте эмиссии по еврооблигациям, «Уралкалий» указывал задолженность без учета «Уралхима», а учитывая дальнейшие акционерные изменения, по мнению аналитиков, задолженность необходимо рассматривать в контексте Группы, что увеличивает нагрузку «Уралкалия» за счет материнской компании. При этом, как ранее сообщал Интерфакс, долговая нагрузка «Уралхима» по итогам 2020 года выросла в два раза, достигнув 493,9 миллиарда рублей. Как следует из отчета, акционеры «Уралкалия» при выпуске еврооблигаций не раскрыли должным образом информацию инвесторам о рисках в результате ожидаемых изменений в акционерной структуре Группы, что классифицируется как change of control – важнейший фактор, способный влиять на стоимость заимствований и подлежащий раскрытию – и тем самым могли ввести их в заблуждение. При негативном сценарии развития держатели нот могут получить меньше запланированной основной суммы или процентов в результате дефолта по облигациям.

Видимо, серьезность ситуации признает и руководство Группы. Так с 12 мая на пост Гендиректора «Уралхима» назначен сам основной владелец компании, Дмитрий Мазепин. До конца апреля эту позицию занимал Александр Прыгунков, который покинул компанию. Собственник у руля – нестандартное корпоративное решение, большинство владельцев крупнейшего отечественного бизнеса давно делегировали эту функцию профессиональным управленцам. С одной стороны, Мазепин в качестве «первого лица» «Уралхима» может придать уверенности инвесторам, с другой – такая игра несет в себе повышенные репутационные риски в случае ошибок, и обычно используется когда других ходов уже не осталось. В отличие от наемного менеджера, которым всегда можно «пожертвовать», чтобы списать на него все проблемы, сам собственник не имеет такой роскоши.

Официально Мазепин заявляет о новом этапе развития «Уралхима» и «Уралкалия», отмечая, что среди приоритетных задач сокращение операционных издержек и создание синергии.

«Мы последовательно анализируем финансовое состояние подконтрольной Дмитрию Мазепину Группы начиная 2019 года и видим негативную динамику, условная "яма" все глубже. Публикация аналитического отчета о состоянии группы химических компаний ОХК "Уралхим" и "Уралкалий", подготовленного нашей командой, вызвала повышенное внимание к обозначенной проблематике. Участники рынка направляют нам комментарии о сложившейся ситуации. Возможный дефолт ударит как по отдельным инвесторам, так и по положению российских корпоративных заемщиков в целом», – отметил Георгий Копыленко, заместитель генерального директора А.И.С.Т.

В феврале 2021 г. международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) отозвало долгосрочный кредитный рейтинг (РДЭ) “Уралкалия” на уровне BB- в связи с отсутствием актуальной и полной информации о ее мажоритарном акционере, принадлежащем Мазепину «Уралхиме», включая данные о его деятельности, долговой позиции, движении денежных средств, а также о влиянии на финансовую и дивидендную политику «Уралкалия».

В конце 2019 г. аналитики уже обращали внимание на финансовые проблемы группы химических компаний АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий», которые могли стать причиной банкротства группы. Сложности возникли после консолидации контроля со стороны Дмитрия Мазепина, благодаря чему в 2019 году совокупная задолженность двух предприятий только перед госбанками ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Банк ВТБ» достигла 11 млрд долларов. Однако тогда банкротства удалось избежать за счет очередного кредита на 2,4 млрд долларов США, которые «Уралхим», согласно отчетности, привлек в Сбербанке. До этого, в конце 2019 года, «Уралхим» получил в Сбербанке 3,9 млрд долларов США для рефинансирования кредита ВТБ, полученного на покупку доли в «Уралкалии» в 2013 году.