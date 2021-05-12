Медь дорожает на фоне ослабления опасений за экономику

Цена на медь утром 12 мая растет на фоне снижения опасений за восстановление мировой экономики, свидетельствуют данные торговых площадок. По данным на 8.51 по московскому времени стоимость фьючерсов на медь на бирже Comex с поставками в июле выросла 0,19%, до $4,8075 за фунт (около 0,45 килограмма).

В ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой в июле выросла на 0,75%, до $10460, алюминий дешевел на 0,4%, до $2521, цинк подорожал на 0,58%, до $3009 за тонну.

Медь дорожает на ожиданиях инвесторов относительно активного роста мировой экономики. Деловые активности в США и Европе показывают восстановление экономической активности после кризиса пандемии, также трейдерам дает надежду на скорое окончательное снятие карантинных ограничений повсеместная вакцинация.

В то же время рост курса доллара несколько сдерживает удорожание меди. Укрепление американской валюты делает металл менее выгодным для держателей иной валюты.

