Минфин РФ отметил интерес нерезидентов к первичному рынку ОФЗ, несмотря на санкции

Иностранные инвесторы продолжают покупать облигации федерального займа (ОФЗ) на первичном рынке, несмотря на рост санкционного давления, сообщил журналистам министр финансов РФ.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что зарубежные инвесторы продолжают покупать облигации федерального займа (ОФЗ) на первичном рынке, несмотря на рост санкционного давления на нашу страну.

По словам чиновника, интерес на внутреннем облигационном рынке со стороны иностранцев сохраняется на высоком уровне. При этом он подчеркнул, что Минфин рассчитывает, что иностранцы проявят интерес и к размещениям суверенных евробондов РФ, передаёт агентство «Интерфакс».

«Несмотря на ограничения иностранные финансовые компании участвуют при первичном размещении наших бумаг на внутреннем рынке. Поэтому, я думаю, что интерес к еврооблигациям также будет сохранён. И мы обязательно в 2021 году выполним наше задание по привлечению внешнего финансирования для дефицита бюджета», – отметил Силуанов.

При этом возможных сроков размещения новых евробондов РФ глава Минфина называть не стал, пояснив, что данная информация всегда очень подвижная.

«Поэтому пока мы ищем «окно» возможностей для размещения», – резюмировал Силуанов.

Напомним, 15 апреля в Вашингтоне объявили о новых ограничительных мерах против России. В частности, с 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у ЦБ РФ и Минфина РФ, а также у Фонда национального благосостояния (ФНБ).

При этом ограничения на участие в размещениях суверенных евробондов РФ действуют для инвесторов из США ещё с августа 2019 года. На практике это лишило российский Минфин возможности размещать новые долларовые евробонды.