ООН повысила прогноз по росту мировой экономики

В основе улучшения прогноза роста глобальной экономики на 2021 год до 5,4% лежит стремительное восстановление двух главных экономик планеты: американской и китайской. Однако увеличивая свой же январский прогноз на 0,7%, авторы прогноза отмечают опасность дальнейших всплесков пандемии в разных странах и неудовлетворительный доступ к вакцинам во многих странах несмотря на то, что сейчас именно вакцины считаются главным орудием борьбы с коронавирусом.

Именно эффективные программы вакцинации в ряде крупных стран во главе с США и КНР и рост глобальной торговли, уже достигшей допандемического уровня, авторы исследования «Ситуация в глобальной экономике и перспективы – 2021» называют в числе главных причин быстрого восстановления глобальной экономики.

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Одновременно с повышением прогноза в ООН предупреждают, что вышеназванных причин может и не хватить для восстановления и остальных экономик. В исследовании подчеркивается, что «экономические перспективы для стран Южной Азии, Субсахарской Африки и Латинской Америки вместе с бассейном Карибского моря остаются слабыми и неопределенными».

Ведущий автор исследования Хамид Рашид, глава отдела мониторинга глобальной экономики в Департаменте ООН по экономическим и социальным вопросам, рассказал на пресс-конференции, что перспективы Европы оказались ниже ожиданий ввиду второй и третьей волн пандемии, охвативших Старый Свет.

«Главный вызов, стоящий сейчас перед нами, заключается в том, что количество заражений во многих регионах мира продолжает расти,- сказал Рашид.- Мы видим, как новые варианты и мутации охватывают страны с огромным населением на юге Азии и в Латинской Америке. Такая обстановка представляет мощный вызов восстановлению и росту глобальной экономики».

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Хамид Рашид уверен, что главным средством для восстановления глобальной экономики, скорее всего, сейчас является вакцинация. По его словам, при обычных обстоятельствах рост мировой экономики на 5,4% можно было бы считать очень высоким, но он лишь компенсирует потери прошлого года. К тому же, рост «очень неровный и очень неопределенный».

В ООН рассчитывают, что американская экономика в этом году прибавит приблизительно 6,2%. Это будут самые высокие темпы роста более чем за полвека, после 1966 года. Еще выше темпы роста экономики ожидаются в Китае – около 8,2%. Однако слабыми звеньями в цепи являются важные экономики Индии, Бразилии, Южной Африки и многих других развивающихся стран. В прошлом темпы роста развивающихся экономик были выше среднемировых, но в этом году картина иная – из-за пандемии они будут ниже.

Одним из главных драйверов восстановления экономики являются, по словам Хамида Рашида, инвестиции. В ряде стран, например, в США в прошлом году инвестиции снизились всего лишь на 1,7%. Однако есть развитые экономики, где инвестиции в 2020 году снизились на 4% и больше.

Выстоять глобальной экономике помогли программы помощи, к которым прибегло подавляющее большинство стран. В общей сложности их объем составил 16 триллионов долларов. Однако, обращает внимание Рашид, многотриллионная помощь не привела к сильному росту и инвестиций.

Волатильная обстановка на рынках ценных бумаг угрожает финансовой стабильности в масштабах всей планеты и восстановлению глобальной экономики.

Уточненный прогноз развития глобальной экономики в 2021 году специалистов ООН осторожнее прогнозов большинства других международных организаций. Например, МВФ в апреле скорректировал свой прогноз, который теперь составляет 6%.

«Мы по-прежнему с оптимизмом смотрим на перспективы восстановления глобальной экономики,- подчеркнул Рашид,- но существует очень много неопределенностей, о которых мы пишем в нашем исследовании. Особенно это относится к необходимости достичь в ближайшие шесть месяцев высоких темпов вакцинации для того, чтобы глобальная экономика достигла прогнозируемых 5,4%».

В 2022 году экономисты ООН прогнозируют рост глобальной экономики на уровне приблизительно 4,7%. Кстати, на следующий год прогноз ООН выше прогноза МВФ, составляющего 4,4%.

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