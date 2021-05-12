Мишустин выступает с отчетом правительства в Госдуме

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2020 году, после завершения выступления чиновник по традиции ответит на вопросы депутатов. Основными темами отчета стали борьба с коронавирусной инфекцией, меры поддержки граждан и бизнеса в период пандемии коронавируса, восстановление рынка труда после кризиса, развитие здравоохранения, науки и образования, передает ТАСС.

Перед выступлением Мишустин проследовал в зал для заседаний в сопровождении спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Как сообщала ранее пресс-служба кабмина, «центральными темами отчета станут вопросы социально-экономического развития страны, повышения качества жизни населения, реализации национальных проектов и достижения национальных целей развития до 2030 года».

Кроме того, Мишустин намерен поднять вопросы будущего цифровой трансформации и технологического развития, создания условий для импортозамещения, а также отдельно речь пойдет о поддержке субъектов РФ и сельских территорий. Темам экологии и внутреннего туризма также будет отведено в отчете значительное место.

