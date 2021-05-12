Мишустин заявил о создании «санитарного щита» в России

Россия приступила к созданию мощного «санитарного щита», призванного свести к минимуму проникновение опасных инфекций в страну, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин в ходе выступления с отчетом о деятельности правительства в Госдуме. В ходе выступления чиновник заявил, что сегодня важной задачей является сделать выводы из произошедшего в плане распространения коронавируса, чтобы «впредь не допустить подобного».

«Мы приступили к созданию мощного "санитарного щита" нашей страны, о котором президент говорил в своем Послании», - заявил глава правительства. Он также выразил благодарность депутатам за поддержку нового законопроекта «О биологической безопасности», отметив, что документ станет основополагающим для построения целой системы в стране.

«Правительство работает над тем, чтобы риск проникновения опасных инфекций в Россию свести к минимуму. Для этого у нас есть все необходимое», - заверил Мишустин в ходе выступления.

Чиновник напомнил об имеющейся в России научной базе для подобных разработок, особо выделив Институт имени Пастера в Петербурге, Институт «Микроб» в Саратове и Центр «Вектор» в Новосибирске. Данный «санитарный щит» необходим для безопасности всех россиян, резюмировал премьер.

Мишустин 12 мая выступил с ежегодным отчетом о работе кабмина в Госдуме. Основными темами отчета стали борьба с коронавирусной инфекцией, эффективность поддержки граждан и бизнеса в пандемию, восстановление рынка труда, развитие здравоохранения, науки и образования.

