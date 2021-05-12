МВД Татарстана опровергло информацию о наличии второго «стрелка» в казанской гимназии

Министерство внутренних дел республики Татарстан в комментарии для Expert.ru опровергло информацию о наличии второго «стрелка», которую передали некоторые СМИ сразу после нападения с трагическими последствиями в казанской гимназии №17511 мая.

«Мы не знаем откуда появилась подобная информация (о втором стрелке), — сообщили Expert.ru в пресс-службе ведомства. — Мы ещё вчера официально заявили, что преступник действовал в одиночку. Никакого второго стрелка не было».

Кроме того, в МВД Татарстана не подтвердили данные о наличии сообщников у Галявиева, напавшего на школьников и сотрудников гимназии. Ранее сообщалось, что правоохранителями задержан некий Равиль Мухамедшин, якобы причастный к данному преступлению. «Мы не подтверждаем эту информацию», — ответил Expert.ru собеседник в пресс-службе МВД Татарстана.

Информацию о времени и месте взрыва в гимназии №175, о которой 11 мая сообщил целый ряд СМИ, в МВД прокомментировать отказались, ссылаясь на то, что дело передано в СК РФ, и переадресовав все прочие вопросы Следственному Комитету России.

Сегодня, 12 мая, Советский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу 19-летнего местного жителя Ильназа Галявиева, устроившему стрельбу в казанской гимназии. Следователь, просивший суд взять обвиняемого под стражу, отметил, что состояние здоровья обвиняемого не препятствует его содержанию под стражей. Прокурор полностью поддержал ходатайство следствия. Обвиняемый признал свою вину и не возражал против ареста.

11 мая Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии №175, где раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Госпитализированы 20 детей и трое взрослых. Из них шесть человек в тяжелом состоянии.