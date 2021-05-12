Нефть торгуется с разнонаправленной динамикой

Мировые цены на нефть утром 12 мая не показывают единой динамики на фоне ряда разнонаправленных факторов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.37 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в июне выросла на 0,09%, достигнув отметки $68,61, майские фьючеры на WTI прибавили 0,09%, до $65,34 за баррель. Минутами ранее оба показателя снижались.

Аналитики отслеживают информацию о запасах нефти в США, которые по данным Американского института нефти снизились по итогам прошедшей недели на 2,5 миллиона баррелей при прогнозируемом снижении на 2,3 миллиона. Сегодня вечером будут обнародованы официальные данные американского министерства энергетики. Участники рынка ожидают, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,8 миллиона баррелей.

Рост цен на сырье по прежнему сдерживается ростом заболеваемости коронавирусом в Азии, в частности в Индии остается крайне тяжелая обстановка с распространением инфекции. Общее число зараженных COVID по последним данным минздрава превысило 22,6 миллиона.

Кроме того, инвесторы обращают внимание на сохранение режима ЧС в Японии на фоне роста числа заражений. Ранее сообщалось, что ЧС должен был закончиться 11 мая, в ряде префектур до 31 мая.

