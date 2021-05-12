Норвегия отказалась от использования вакцины AstraZeneca

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что страна отказывается от использования вакцины против коронавируса AstraZeneca из-за редких, но серьезных побочных эффектов, сообщает издание The Local. Кроме того, правительство Норвегии решило приостановить использование вакцины против коронавируса от компании Johnson & Johnson.



«Правительство рассмотрело вопрос о том, могут ли люди принимать вакцины добровольно. Правительство пришло к выводу, что добровольно будет предлагаться только вакцина Johnson & Johnson», – сказала Сольберг.



Вакцинация препаратами AstraZeneca была приостановлена ​​в Норвегии с 11 марта из-за сообщений о возникновении побочных эффектах, таких как образование тромбов. Норвегия передаст свои дозы вакцины AstraZeneca другим странам.

С начала массовой вакцинации в Норвегии было сделано 135 000 инъекций вакцины AstraZeneca. В результате было зарегистрировано восемь случаев тяжелого тромбоза, как правило у относительно молодых и здоровых людей, а четыре из них закончились смертельным исходом.