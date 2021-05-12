Опрос показал, сколько россияне хотят получать денег для счастья

В среднем россияне хотели бы получать 173 тысячи рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми, говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Самые высокие запросы у жителей Москвы, а самые скромные - у жителей Кирова, Оренбурга и Липецка. В январе в ходе такого же исследования выяснилось, что гражданам необходимо для счастья 166 тысяч рублей.

«Чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем нужно 173 тысячи рублей в месяц. Это больше, чем в январе 2021 года, однако, к примеру, в 2017 году счастье оценивали в 184 тысячи рублей ежемесячно», - говорится в сообщении.

В 2015 году россияне оценивали счастливую жизнь в 175 тысяч рублей в месяц, в 2018 году - 159 тысяч, в 2019 году - 161 тысячу, а в 2020 году - 155 тысяч рублей.

Количество денег для счастья среди мужчин и женщин разнится. Сильной половине в среднем требуется 192 тысячи, тогда как женщины хотели бы получать 155 тысяч рублей.

Граждане до 24 лет назвали сумму в 130 тысяч рублей в месяц, а в возрасте от 25 до 34 лет - 164 тысячи. Поколение от 35 до 44 лет назвали сумму 198 тысяч рублей, а россияне от 45 лет и старше - 195 тысяч рублей в месяц.

«Среди жителей мегаполисов страны самые высокие денежные аппетиты - в столице. В Москве для счастья нужно 224 тысячи рублей в месяц», - говорится в исследовании.

На Дальнем Востоке граждан устроил бы доход в 200 тысяч рублей в месяц, в Ростове-на-Дону - 195 тысяч, в Санкт-Петербурге - 183 тысячи рублей. Самые скромные ожидания у жителей Кирова (132 тысячи рублей в месяц), Оренбурга (136 тысяч рублей) и Липецка (137 тысяч рублей).

Опрос среди 2,5 тысячи экономически активных респондентов из 541 населенного пункта проводился в период с 14 апреля по 10 мая.