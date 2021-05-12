Правительство может профинансировать энергопроекты средствами ФНБ

Вице-премьер правительства России Александр Новак заявил, что рассматривается возможность выделения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на проекты электроэнергетики, сообщает «Интерфакс».

«В основном, проекты модернизации теплоэлектростанций на Дальнем Востоке, есть заявки, которые Минэнерго подавало на развитие сетевого комплекса электрификации БАМа и Транссиба», – сказал Новак.

Однако, по словам Новака, проекты нефтегазохимии не предполагается финансировать за счет средств ФНБ. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству к 31 мая рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения объема средств ФНБ, привлекаемых Российским фондом прямых инвестиций для реализации проектов в нефтегазохимической промышленности.