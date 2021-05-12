Прогноз погоды на июнь: Россию ждут сюрпризы

В нашу страну наконец-то пришло тепло, правда ещё не везде, но снег уже перестал идти, холода отступили, а градусники показывают стабильный плюс. В некоторых регионах совсем уже по-летнему жарко, где-то ещё идут дожди, но климатическая обстановка в целом поменялась в лучшую сторону.

Май практически перевалил за экватор и теперь мы предвкушаем лето, которое уже нагрянет вот-вот. Но синоптики предупреждают, что следующие три месяца будут полны неожиданностей. Но, сейчас стоит поговорить про июнь – метеорологи уже выдали предварительный прогноз на первый летний месяц и хочется знать, чего ждать: ливней или засухи, ураганов или приятного ветерка. Давайте пройдётся по регионам нашей страны и посмотрим, какие сюрпризы нам приготовил июнь.

Погода в июне в Москве. Предварительный прогноз синоптиков

В Москве в самом начале календарного лета, по прогнозу синоптиков, особой жары не ожидается. И это, наверное, главный сюрприз июня от синоптиков. Пока нам обещают минимально плюс 15, а максимально плюс 24. Но это к концу месяца, не раньше.

Осадков планируется немного – в общей сложности семь дней за весь первый летний месяц: 69-70 мм. Впрочем, чисто солнечных дней тоже не очень много – десять, не меньше. Остальное время займёт пасмурная погода, либо переменная облачность.

Начнётся месяц с температурой плюс 19-21, после чего столбики термометров немного опустится до плюс 18, по ночам возможны просадки до плюс 12, в утренние часы – до плюс 14-15. В общем и целом, будет не особо жарко, но и не слишком холодно и дождливо.

Прогноз погоды на июнь в Крыму и Краснодарском крае

Свои климатические сюрпризы ждут в июне Крым. Здесь будет не слишком тепло, зато слишком дождливо для этого времени года. По прогнозу синоптиков, месяц начнётся дождями почти по всему полуострову, в частности в Симферополе первые 3-4 дня ожидаются ливни и всего плюс 20-22. затем в Крыму немного распогодится, но особо не потеплеет – пока обещают максимально плюс 25, временами дожди, грозы, на море шторм.

При этом в Ялте в июне ожидается более сухая погода, но тоже не сильно жарко – плюс 23-24. Зато самая хорошая погода для прогулок по полуострову, экскурсий без удушающей жары.

А вот в Краснодарском крае синоптики прогнозируют жару – минимум плюс 28-30, никаких дождей, тёплое и ласковое море, пляжи и отличный летний отдых.

Первая неделя на Кубани подарит местным жителям и туристам температурный фон около плюс 24-26, но в дальнейшем столбики термометров пойдут вверх и уже к 8-9 числу будет плюс 27-29. Так что, если ваш отпуск намечен на июнь, то отправляйтесь в Краснодарский край – там будет тепло, сухо и вполне комфортно.

Погода в июне в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге сюрпризом станет уже то, что дождей в первый летний месяц обещают совсем немного. В среднем температура воздуха будет держаться в пределах плюс 20-22, минимум на градусниках будет плюс 17. На дожди синоптики отводят неделю за весь месяц, что уже неплохо для Северной столицы в это врем года.

Зато прогулки по исторической части города, посещения музеев и театров принесут радость детям и взрослым.

При этом начало месяца в СПб выдастся довольно прохладным и практически первые две недели воздух не прогреется выше плюс 20, но ближе к концу июня всё же немного потеплеет до плюс 22.

Прогноз погоды на июнь в Поволжье

В Поволжье в июне везде по-разному. Так, Татарстан ждут температурные качели – от 20 до плюс 25 и обратно. Дождей немного, что совсем не порадует любителей садов и огородов. Наверняка продлится противопожарный режим в республике, что будет малоприятным сюрпризом. Обещают и сильный ветер, ураганы, грозы при резком повышении температуры.

В Перми же будет довольно тепло – плюс 25, по ночам – плюс 12. Правда, с просадками в некоторые дни до плюс 15-16. Дождей немного, солнца тоже – но синоптики говорят, что такая погода нехарактерна для региона.

В Самарской области особых температурных скачков не будет, в среднем весь месяц ожидается плюс 23-25. Солнечно, дождей почти нет. В Саратовской области теплее – плюс 28. Дождей синоптики запланировали четыре дня на весь месяц.

Погода в июне регионах Сибири и на Урале

В Сибири пасмурные дни, по прогнозу синоптиков, будут перемежаться с солнечными, дождей в июне ожидается совсем мало. Например, в Новосибирске воздух прогреется минимум до плюс 20 в начале месяца, а ближе к концу – до плюс 25. Сюрпризом будет то, что сюда придёт настоящее лето – тёплое, спокойное, комфортное. В Омске будет теплее, чем в Новосибирске. Здесь обещают плюс 26-27. В Томск ожидается примерно такая же картина. Осадков будет мало везде.

На Урале погода тоже готовит летний сюрприз – июнь здесь начнётся с плюс 20-22, но градусники довольно быстро поползут вверх и уже к середине месяца покажут плюс 25-27. К концу июня станет ещё жарче – плюс 26-27. Осадков будет не так много, как обычно в это время года.

Вот такой июнь, согласно предварительным прогнозам метеорологов, нас ждёт в этом году. Правда, верить синоптикам или нет – решайте сами. Прогноз, как говорят сами специалисты, весьма предварительный, а точно про климатическую обстановку в июне мы узнаем только прожив его. Хотя, будет надеяться на лучшее.

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