Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Иерусалиме

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Иерусалиме.

По словам главы Турции, международное сообщество должно преподать Израилю сильный и сдерживающий урок, с этой целью Анкара продолжит свои инициативы на всех уровнях. При этом Эрдоган отметил важность совпадений взглядов России и Москвы на события в Иерусалиме, передаёт РИА Новости со ссылкой на заявлении администрации турецкого лидера.

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«Совет безопасности ООН должен вмешаться в этот вопрос и дать чёткие сигналы Тель-Авиву о прекращении нападений, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию кризиса», – заявил в ходе беседы с Путиным президент Турции Эрдоган.

Напомним, ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Уже третьи сутки стороны обмениваются ракетными ударами. Так, накануне по Тель-Авиву было выпущено более 150 ракет.

В пригороде Тель-Авива – Холоне – ракета попала в автобус, из которого успели перед обстрелом выйти пассажиры и водитель. При этом автобус находился среди жилого квартала и сгорел дотла.

Сирены противовоздушной тревоги прозвучали вечером в центре и на юге Израиля: в Рамат-Гане, Бней-Браке, Ришон-ле-Ционе, Гиват-Шмуэле, Раанене, Кфар-Шмарьягу, Ор-Иегуде и других населенных пунктах округа Гуш-Дан («Большой Тель-Авив»). Кроме того, обстрелу подверглись Сдерот, Ашкелон и другие города, расположенные на юге Израиля. Жертвами обстрелов стали 5 человек, около 200 человек ранены.

В свою очередь в Палестине заявили, что из-за обстрелов Израиля погибли 42 человека, ещё более 200 пострадали. Среди погибших и раненых много мирных жителей, в том числе дети и женщины.

