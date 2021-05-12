Россиян за прививку от COVID предложили премировать

Стимулировать россиян более активно прививаться можно при помощи программ лояльности крупнейших перевозчиков. С таким предложением обратился глава Общероссийского объединения пассажиров (ОПП) Илья Зотов к главе Минтранса Виталию Савельеву, сообщают «Известия», ссылаясь на письмо организации.

В ОПП предложили провести соответствующую акцию в период с 25 мая по 25 августа, в ходе которой размер поощрений может составить от 500 до 5 тысяч рублей при покупке авиабилетов, а также других проездных документов в крупных транспортных организациях, включая РЖД, каршеринг и такси.

По мнению Зотова перевозчики, которые заинтересованы в наиболее быстром восстановлении пассажиропотока, должны поддержать это предложение. Активная вакцинация снижает риски возникновения новой волны коронавируса и ограничений для работы транспорта, указал он.

В Минтрансе изданию сообщили, что предложение ОПП находится в ведомстве на рассмотрении. По словам собеседника «Известий», близкого к министерству, авиакомпания S7 Airlines готовится к запуску подобной акции.

В марте прошлого года Россия прервала регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за коронавируса. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы и некоторые другие. С августа 2020 года авиасообщение с другими странами начало постепенно возобновляться.

