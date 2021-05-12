Суд арестовал устроившего стрельбу в казанской гимназии

Советский районный суд Казани на заседании в среду удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу 19-летнего местного жителя Ильназа Галявиева, устроившему стрельбу в казанской гимназии, сообщает «Интерфакс».

Следователь, просивший суд взять обвиняемого под стражу, отметил, что состояние здоровья обвиняемого не препятствует его содержанию под стражей. Прокурор полностью поддержал ходатайство следствия. Обвиняемый признал свою вину и не возражал против ареста.

11 мая Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии №175, где раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Госпитализированы 20 детей и трое взрослых. Из них шесть человек в тяжелом состоянии.