Помочь клиентам узнать все об агентах и брокерах намерен ЦБ

Банк России намерен установить единые требования к публикации страховыми компаниями сведений о посредниках, обязав страховщиков размещать информацию о них на сайте в виде отдельного файла.

Это следует из опубликованного 12 мая Центробанком проекта указания «О внесении изменений в Указание Банка России от 27 июля 2015 года No 3740 - «О требованиях к порядку размещения страховщиком информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"». Проект распространяется на все страховые организации, обязанные вести реестры страховых агентов и страховых брокеров.

Страховщики уже и сейчас должны публиковать на своих сайтах данные об агентах и брокерах, с которыми они сотрудничают. Однако найти и проверить информацию о конкретном посреднике бывает непросто. Для этого часто требуется номер агентского договора, который потребителю неизвестен.

Теперь же страховщики должны будут обеспечить возможность найти информацию о страховом агенте или брокере на своем сайте по любым известным данным: ФИО, наименованию, ИНН, номеру договора, доменному имени или сайту посредника. Это позволит упростить для потребителей проверку легальности деятельности страхового посредника. Предложения и замечания по проекту, согласно пояснительной записке к нему, принимаются до 25 мая.

