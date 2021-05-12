Учёные: коронавирус может способствовать развитию импотенции у мужчин

Американские ученые выяснили, что коронавирус COVID-19 сохраняется в тканях полового члена в течение длительного времени после выздоровления, что может привести к эректильной дисфункции.

Таким образом, согласно данным исследования, проведенного учёными из Медицинской школы Миллера Университета Майами, дисфункция кровеносных сосудов, возникающая в результате коронавирусной инфекции, может способствовать развитию импотенции у мужчин, переболевших COVID-19.

Отмечается, что сначала авторы исследования обнаружили, что у мужчин, которые ранее не жаловались на проблемы с потенцией, после начала коронавируса развилась довольно серьезная эректильная дисфункция. После чего учёные собрали образцы ткани полового члена у двух мужчин, переболевших COVID-19: один из них был госпитализирован, а у другого были только лёгкие симптомы.

В итоге, было установлено, что вирус присутствовал в тканях полового члена обоих мужчин. У этих же пациентов отмечены признаки нарушения эндотелия. У здоровых мужчин из контрольной группы не было ни того, ни другого.

Это означает, что мужчины, у которых развивается инфекция коронавируса, должны знать, что эректильная дисфункция может быть неблагоприятным эффектом COVID-19. Поэтому им следует обратиться к медицинскому специалисту, если у них появились соответствующие симптомы.

Ранее сообщалось, что Елена Уварова – главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ – предупредила об опасных последствиях COVID-19 для мужчин. По её словам, переболевшие коронавирусом представители сильного пола могут столкнуться с бесплодием.

«Проблемы бесплодия в связи с COVID-19 появились. И в большей степени мужского бесплодия. Исследования, которыми мы располагаем, показывают, что перенесённый коронавирус на 38% уменьшает качество спермы. А у нас у мужчин и так не очень-то хорошее её качество», – подчеркнула Уварова.

Кроме того, врач отметила, что среди других болезней также паротит (свинка), перенесённый в детстве, может в будущем принести неприятности мужчинам.

Напомним, по данным оперативного штаба, 12 мая прирост больных коронавирусом в РФ составил 8 217 случаев заражения. В общей сложности с начала распространения коронавируса в стране было зарегистрировано 4,905 млн случаев COVID-19.

Общее число жертв достигло 114 331, из которых за последние сутки скончались 355 человек. Полностью выздоровели 4,51 млн пациентов, в том числе 8 614 за последние сутки.

Лидером по приросту новых инфицированных остается Москва. В столице суточный прирост составил 2718. В тройку также вошли Санкт-Петербург (+734) и Московская область (+642). В пятерке – Ростовская область (+201) и Воронежская область (+131).

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