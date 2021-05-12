В честь 9-го мая: как энергетики поздравили ветеранов

Отдать дань уважения и памяти Великой Победе ветеранам - это достойная корпоративная традиция. В этом году волонтеры-сотрудники энергетических предприятий компании En+ Group навестили около 100 ветеранов, проживающих в Иркутске, Миассе, Тулуне, Черемхове, Красночикойском и Ирбейском районах Иркутской области. В волонтерских акциях ежегодно принимают участие сотрудники по всей группе компаний, основа социальной политики в которой была заложена ее основателем, общественным деятелем Олегом Дерипаска. Только «Востсибуголь», одно из предприятий En+ Group, ежегодно выделяет 100 млн рублей на поддержку ветеранов.

Миасс чтит

В преддверии Дня Победы волонтеры «ЭнСер», среди которых были представители рабочего и молодежного советов, поздравили ветеранов, тружеников тыла города Миасса и бывших сотрудников-ветеранов, подарив им продуктовые наборы и оказав помощь по хозяйству. Дети сотрудников не могли остаться в стороне. Они приготовили в подарок ветеранам рисунки и поделки по тематике праздника.

«Мы с удовольствием вызвались помочь ветеранам. Очень интересно с ними общаться и узнавать что-то новое о военных годах, о том, как они ковали победу в тылу. Для нас ничего не стоит потратить пару часов и чем-то помочь им, а для них - это целый праздник, когда к ним приходят с поздравлениями и предложением помочь по хозяйству», - говорит Елена Иванова, волонтер "ЭнСер". – «Каждый из них сказал, что особенно им не хватает общения и в такие моменты они радуются, как дети, что о них помнят и им есть с кем поделиться своей историей. Сами они о помощи редко когда попросят».

В сам День Победы «ЭнСер» по традиции приняла участие в городском праздничном мероприятии 9-го мая, которое прошло в этом году в сжатом формате из-за пандемии коронавируса. Руководство предприятия возложило венок и цветы к мемориалу Скорбящей матери.

Красноярск помнит

Накануне Дня Победы сотрудники и волонтеры Красноярской ГЭС также поздравили ветеранов, тружеников тыла в Дивногорске с предстоящим праздником Победы. Как и на остальных мероприятиях, они навестили пожилых людей и лично поздравили каждого.

Сотрудники ГЭС организовали онлайн-акцию «Бессмертный полк». На ТВ-панелях в холле станции сменяли друг друга фотографии родственников-участников Великой Отечественной войны, которыми поделились сотрудники предприятия. А Рабочий совет подготовил и реализовал корпоративную акцию «Помни меня». В ее рамках были воссозданы более сотни фронтовых писем, которые солдаты между боев писали своим родным и близким людям. Каждое письмо и георгиевскую ленту активисты, переодевшись в военную форму того времени, вручали своим коллегам.

«Мы считаем крайне важным не забывать подвигов тех людей, кто ценой своих жизней подарил нам свободу. Поэтому главная цель акции "Помни меня" - среди суеты и рутины повседневных дел "остановиться" и хотя бы пару минут своего времени за чтением посвятить памяти погибших. Никто не остался равнодушным» - делится председатель рабочего совета Красноярской ГЭС Андрей Попов.

Нижний Новгород не забывает

Сотрудники «Волгаэнерго» из Нижнего Новгорода поздравили ветеранов Автозаводского района города и поучаствовали в одном из самых ярких мероприятий города - авто-квесте «Никто не забыт, ничто не забыто». Целью квеста было, получив специальное задание и данные, раньше остальных команд определить необходимое место Автозаводского района и сфотографироваться на фоне загаданного объекта. В акции приняли участие 18 человек, посетивших более 20 мест. По итогам гонки все экипажи получили призы. В конце авто-квеста участники собрались у вечного огня и возложили цветы, почтив память павших. Участники отметили: «Добрая получилась гонка, получаешь задание и пытаешься вспомнить, где же ты видел этот памятник или табличку, прокручиваешь в голове все знакомые улицы родного района, обсуждаешь с командой и мчишь. А приехав на место, всегда узнаешь что-то новое для себя, а особенно интересны истории выдающихся автозаводцев, гордость так и берет».