В России начнется выпуск вакцины AstraZeneca

Генеральный директор компании «Р-Фарм» Василий Игнатьев заявил, что первая партия вакцины против коронавируса AstraZeneca, будет выпущена в июне, сообщает РБК.

«Речь идет о производстве нескольких сотен тысяч доз в месяц. Наибольший интерес к вакцине сейчас проявляют страны Персидского залива», – сказал Игнатьев. По его словам, «Р-Фарм» будет заниматься экспортом препарата совместно с РФПИ.

Как уточнили в пресс-службе компании, вакцина «Р-Кови», произведенная на мощностях «Р-Фарм» по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca, предназначена исключительно для экспорта. Она не будет выпускаться в гражданский оборот на территории России и для ее производства не требуется получения регистрационного удостоверения.

20 апреля Комитет по безопасности Европейского агентства лекарственных средств (EMA) признал возможность образования тромбов в качестве побочных эффектов вакцины против коронавируса компании AstraZeneca. В сообщении EMA говорится, что случаи образования тромбов, в том числе в венозных синусах головного мозга, крайне редки, а общая польза от вакцины в связи с предотвращением ею заражения COVID-19 намного больше риска возникновения побочных эффектов. «EMA подтверждает, что соотношение «общая польза-риск» остается положительным», – говорится в сообщении организации.