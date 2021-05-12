В России за сутки выявили 8,2 тыс. больных коронавирусом

Суточный прирост больных коронавирусом в России составил 8 217 случаев заражения в 83 регионах, сообщает оперштаб. В общей сложности с начала распространения коронавируса в стране было зарегистрировано 4,905 млн случаев COVID-19. Общее число жертв достигло 114 331, из которых за последние сутки скончались 355 человек. Полностью выздоровели 4,51 млн пациентов, в том числе 8 614 за последние сутки.

Лидером по приросту новых инфицированных остается Москва. В столице суточный прирост составил 2718. В тройку вошли Петербург (+734) и Московская область (+642). В пятерке - Ростовская (+201) и Воронежская (+131) области. Наименьшие темпы зафиксированы в Тыве (+5), в Республике Алтай (+3), в Еврейской АО (+1). Ни одного случая за сутки не выявлено в Ненецком АО и в Чукотском АО.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на шестом месте по числу выявленных случаев коронавируса среди стран с наибольшим распространением инфекции. На первом месте остаются США — более 32 млн случаев, далее следуют Индия (более 23,3 млн), Бразилия (свыше 15,2 млн), Франция (более 5,8 млн) и Турция (5 млн). Всего в мире выявлено более 159 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,3 млн человек.

Коронавирус, статистика в России

Коронавирус в России: за сутки выявлено менее 8 тыс. новых случаев коронавируса