Самая вакцинированная страна хочет закупить Спутник V на фоне новой вспышки COVID-19

Сейшельские Острова, которые накрыла новая волна коронавируса Covid-19, несмотря на вакцинацию большей части населения, ведут переговоры о закупке вакцины Спутник V, сообщает Bloomberg.

Российсккая вакцина была разрешена для экстренного использования на архипелаге в Индийском океане в марте. Посольство России в столице Сейшельских островов Виктории подтвердило переговоры во вторник.

В стране с населением 98 000 человек 62,2% населения вакцинировано двумя дозами вакцины Sinopharm или AstraZeneca Plc. Однако число активных случаев заболевания увеличилось более чем вдвое за неделю до 11 мая, и 37% из них составили люди, принявшие две дозы вакцины, отмечает агентство.

Ранее ТАСС сообщало со ссылкой на российское посольство, что власти Сейшел уведомили Москву о признании сертификатов о вакцинации Спутником V для въезжающих на архипелаг туристов.

"Символично, что первая партия российской вакцины была доставлена на Сейшелы "премьерным" рейсом "Аэрофлота" 2 апреля, что широко освещалось местными СМИ", - отмечали в посольстве.

Между РФ и Сейшелами со 2 апреля возобновлено прямое авиасообщение.