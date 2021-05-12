Восемь пострадавших при стрельбе в Казани отправили на лечение в Москву

Медики решили отправить на лечение в Москву восемь человек, которые пострадали при стрельбе в казанской гимназии № 175.

По словам заместителя главы правительства Татарстана Лейлы Фазлеевой, речь идёт от трёх взрослых и пятерых детях. Как пояснила чиновник, такое решение принял консилиум врачей, передаёт РИА Новости.

«Принято решение о том, что трое взрослых и пять детей планируются к отправке. Три взрослых и пятеро детей», – сказал Фазлеева в ходе общения с представителями СМИ.

В эти минуты кареты «Скорой помощи» уже направляются в аэропорт Казани, после чего на специальном борте МЧС они будут доставлены в российскую столицу.

Ранее сообщалось, что уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о намерении обратиться в МВД с просьбой провести проверку безопасности всех школ Татарстана. Также она попросит Роскомнадзор проверить активности стрелявшего в школе в Казани в социальных сетях.

«Преступник опубликовал угрозы в социальной сети? Должен работать новый федеральный закон о премодерации информации. Приобрёл оружие – законно? Нужно проверить. Почему был отчислен? Работали с ним специалисты?», – отметила Кузнецова.

Она при этом подчеркнула, что в Татарстане насчитывается 1400 школ, однако психологов на все эти учреждения всего 576.

Напомним, 11 мая в 09:30 мск в Казани вооруженный преступник открыл стрельбу в гимназии №175, расположенной на улице Джаудата Файзи. Согласно официальной информации, нападавший ворвался в здание учебного заведения и открыл стрельбу по людям – ученикам и учителям. Также известно, что в школе прогремел мощный взрыв.

В результате случившегося погибли девять человек, в том числе семь детей. Кроме того, в медицинские учреждения Казани поступили более 20 человек, получивших ранения в результате теракта школе № 175. Среди них 18 детей, они находятся в Детской республиканской клинической больнице Татарстана. Из них шесть крайне тяжёлые.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Решением президента республики 12 мая в Татарстане объявлено днём траура.

Расстрел учащихся и сотрудников казанской гимназии №175, произошедший 11 мая 2021 года, стал днём трагедии для Татарстана и всей России. Подробно о том, что произошло накануне в Казани читайте в материале Эксперт Online «Трагедия в Казани».

