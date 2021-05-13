Акции дня: бумаги ВТБ вышли в лидеры торгов

Бумаги банка ВТБ росли лучше рынка в ходе дневных торгов на Мосбирже в четверг, 13 мая. За сессию акции подорожали на +2,79% до 4,99 копеек за бумагу.

Интерес трейдеров к бумагам возник на фоне неопределенности по выплате дивидендов. Ранее банк перенос годовое собрание акционеров (ГОСА), которое должно было состояться 4 июня. Реестр для участия в собрании должен был закрыться 11 мая, для получения дивидендов — 22 июня. По данным газеты «Коммерсант», причиной отмены мог стать возможный пересмотр размера дивидендов по привилегированным акциям, которые получают государственные акционеры. В банке причины не пояснили.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,46% до 3637,38 пунктов. Индекс РТС снизился на -0,07% до 1546,93 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:55 мск составила 67,37 долларов за баррель (-2,81%). Российская валюта укреплялась – 74,05 рубля за доллар.