Байден предложит Путину создать систему кибербезопасности

Президент США Джо Байден заявил, что хочет обсудить с российским президентом Владимиром Путиным международные стандарты по кибербезопасности, сообщает «РИА Новости».

«Мы работаем, чтобы прийти к тому, чтобы был своего рода международный стандарт, чтобы страны, которые знают, что имеется криминальная деятельность, которая происходит с их территории, чтобы мы все действовали против этих преступных группировок. Я ожидаю, что это будет одной из тем, о которых мы будем говорить с президентом Путиным», – заявил Байден журналистам в Белом доме.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что организаторы кибератаки на компанию Colonial Pipeline могут находиться в России. Однако, по словам Байдена, у США нет данных, что к атаке было причастно Российское государство.

8 мая компания Colonial Pipeline сообщила о хакерской атаке с использованием программы-вымогателя, после чего остановила работу трубопровода, по которому поставлялось автомобильное топливо на Восточное побережье США. Это привело к прекращению работы половины заправок в некоторых штатах юго-востока США.

12 мая Colonial Pipeline объявила о возобновлении своей деятельности в штатном режиме после почти недели простоя из-за хакерской атаки.