Биолог рассказала, когда пойдет на спад заболеваемость COVID

Заболеваемость коронавирусом начнет заметно снижаться после того, как привьется 30% населения, поделилась мнением с агентством РИА «Новости» профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Она сообщила, что число случаев коронавируса в США заметно снизилось, благодаря тому, что более «50% населения уже провакцинированы», что намного больше, чем в России.

«Я оптимист, и думаю, что 30% вакцинированных - это такой порог, когда заболеваемость начинает идти на спад. Есть и пессимисты, которые говорят, что только после 50-70% заболеваемость пойдет на спад», - поделилась мнением Баранова.

В настоящее время в России обе дозы вакцины получили приблизительно 10 миллионов граждан, что составляет 10% от населения, говорится в официальной статистике. По мнению Барановой, говорить о снижении заболеваемости благодаря вакцинам при таких показателях пока рано.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на шестом месте по числу случаев коронавируса среди стран с наибольшим распространением инфекции. На первом месте остаются США — более 32 млн случаев, далее следуют Индия (более 23,3 млн), Бразилия (свыше 15,2 млн), Франция (более 5,8 млн) и Турция (5 млн). Всего в мире выявлено более 159 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,3 млн человек.

