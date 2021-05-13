Разгром на американских биржах

Среда не стала исключением на «черной» для рынков ценных бумаг неделе. Падение акций американских компаний продолжилось. Для Dow Jones Industrial Average и S&P 500 это самое сильное трехдневное падение за семь последних месяцев на фоне резкого подъема потребительских цен и страхов перед сильной и продолжительной инфляцией.

Рост цен оказался значительно сильнее, чем предполагали специалисты. На рынках усилились опасения, что инфляция вынудит ФРС пересмотреть график изменения ставок и начать раньше сворачивать слабую монетарную политику. Почти нулевая ключевая ставка больше года поддерживала спрос на акции, которые за последние недели и месяцы побили много рекордов.

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«Для портфеля акций плохи не только инфляция и неожиданная инфляция,- объясняет ситуацию на рынках главный специалист по инвестициям Lockwood Advisors в BNY Mellon Pershing Мэтт Форестер.- Они также повышают неопределенность относительно действий ФРС в следующие пару месяцев».

Статистические данные производят впечатление. S&P 500 в среду снизился на 89,06 пункта или на 2,1% до 4063,04 пунктов. У Dow Jones Industrial Average в процентном исчислении такое же снижение: 681,5 пункта или 2% до 33587,66 пунктов. Обобщенный индекс акций на этой неделе снизился на 4%, а голубые фишки потеряли 3,4%. Это крупнейшее падение обоих индексов с конца октября 2020 года.

Потери Nasdaq Composite 12 мая составили 357,75 пунктов или 2.7%. Технологический индекс опустился до 13031,68 пунктов. Всего же его потери за текущую неделю уже составили 5,2% и стали самыми большими с начала марта.

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Инфляция и перспектива повышения ключевых ставок представляет особую опасность именно для акций высокотехнологических компаний, доминирующих на Nasdaq Composite. Компании часто позволяют высокие цены на акции, которые базируются на ожиданиях сильного роста в предстоящие годы, но растущие цены и ставки могут сократить ценность будущих заработков. Например, цена акций Alphabet в среду снизилась на 3,1%, а Tesla – на 4,4%.

Инвесторов даже больше беспокоит не сам факт высокой инфляции, а вероятность того, что она задержится надолго. Индекс потребительских цен в апреле вырос, по данным Министерства труда США, на 4,2% по сравнению с апрелем 2020 года. Это самый большой рост за год за последние 13 лет. Индекс измеряет, сколько потребители платят за такие товары и услуги, как одежда, рестораны, автомобили и так далее. Экономисты столь резкого роста не ждали.

Текущая неделя представляет разительный контраст по сравнению с прошлой. Например, пятницу 7 мая S&P 500 закрыл 26-м по счету в 2021 году рекордом, а Dow industrials обновил свой 24-й в этом году рекорд.

Последние три торговых дня на рынки все сильнее давили признаки сильной инфляции на фоне растущих цен на сырье, разорванных пандемией цепочек поставок и проблем с наймом рабочей силы.

ФРС теперь может поднять ставку раньше, чем говорило руководство главного американского банка. Это тоже давит на акции и другие активы, которые вольготно себя чувствовали более чем год при почти нулевой ставке. Вице-президент ФРС Ричард Кларида заявил в среду, что для того, чтобы главный банк США начал менять монетарную политику, понадобится больше данных.

Конечно, одной инфляцией давление на рынки ценных бумаг США не ограничилось. Американская экономика, хотя и продолжает быстро восстанавливаться после пандемии, пик роста, по словам глобального экономиста Fidelity International Анны Ступницкой, уже прошла. Рынок же в последнее время также ослаб ввиду резкого роста цен в начале года.

«Больше всего всех беспокоит то, что из-за высокой инфляции центральные банки начнут ужесточать свою политику»,- объясняет Ступницкая.

Сама она однако считает, что в 2022 г. инфляция в США снизится и что ФРС начнет поднимать ставку не раньше 2023 года.

Ставки по десятилетним облигациям в среду выросли еще на 0,07% по сравнению со вторником до 1,693%. Это крупнейший рост за день с начала марта.

Одним из лидеров на рынке ценных бумаг США стала спортивная стриминговая компания FuboTV, акции которой выросли на 9,7% до 19,38 доллара.

На сырьевых рынках фьючерсы нефти марки Brent выросли на 1,1% до 69,32 доллара за баррель. Переизбыток нефти, господствовавший на рынках весь прошлый год, в целом, по данным IEA, исчез.

На рынках в других регионах планеты картина в среду наблюдалась неоднозначная. Так, Stoxx Europe 600 прибавил 0,3% после очень крупного падения во вторник. Nikkei 225 снизился на 1,6%, а Shanghai Composite – вырос на 0,6%.

В четверг, 13 мая, азиатские индексы продолжили снижение. Так, Nikkei 225 к половине 9 утра по московскому времени снизился на 2,34%, Shanghai Composite – на 1,03%, а Hang Seng – на 1,32%