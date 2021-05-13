Четыре ребенка, перевезенные из Казани в Москву, находятся в тяжелом состоянии

На лечение в Москву спецбортом МЧС доставлены четыре ребенка, которые пострадали в ходе трагических событий в школе в Казани, передает ТАСС. Трое детей находятся в тяжелом состоянии, еще один в крайне тяжелом, прокомментировали ситуацию агентству в медицинских службах.

«Полет никак на состоянии детей не отразился. Пока без изменений. Состояние четырех детей оценивается как тяжелое, еще одного - как крайне тяжелое. Все стабильные», - рассказал собеседник агентства. У детей диагностированы переломы и огнестрельные ранения.

Доставленные в Москву дети направлены в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, центр хирургии имени Вишневского, центр имени Сербского, Национальный медцентр нейрохирургии имени Бурденко, университет имени Пирогова.

Трагедия в казанской школе произошла 11 мая около 9:30 по местному времени, когда вооруженный преступник ворвался в здание гимназии на улице Файзи, где открыл стрельбу по детям и учителям. Вахтер успела нажать на тревожную кнопку, после чего директор по громкой связи велела всем закрыться в кабинетах. За 8 минут преступник расстрелял несколько десятков человек. Погибли 7 детей и два учителя. Еще 21 человек госпитализирован.