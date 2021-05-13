Дерипаска ответил на слова премьер-министра о жадном бизнесе

Российский предприниматель и меценат Олег Дерипаска прокомментировал слова главы Кабмина РФ Михаила Мишустина о том, что жадность отдельных бизнесменов привела к росту цен на продукты в стране.

«Про жадный бизнес... Ну, жадный бизнес понял», – сказал Дерипаска во время заседания наблюдательного совета Института экономики роста им. Столыпина.

По словам предпринимателя, бизнесменов интересует то, как будут регулировать вывод дивидендов за рубеж. При этом Дерипаска признал, что Мишустин высказал правильные мысли, при этом подчеркнув, что бизнес всегда готов обсуждать варианты решения проблемы.

Кроме того, он призвал создать условия, чтобы компаниям было выгодно вкладывать в развитие российской экономики, передаёт РИА Новости.

Напомним, накануне Мишистин в ходе своего выступления в Госдуме с отчётом о работе за 2020 год, назвал в качестве одной из причин роста цен на продукты в России жадность отдельных производителей и торговых сетей.

Глава правительства также обратил внимание на вывод дивидендов из РФ. Он пообещал принять меры, чтобы объёмы выводимых средств не превышали кратно суммы налогов.

Ранее сообщалось, что Дерипаска нашёл решение, которое, по его мнению, поможет нашей стране выйти из-под пресса санкций. Как он считает, этому будет способствовать распространение цифрового китайского юаня.

«В общем, цифровой китайский юань, видимо, серьёзно подвинет доллар в мировой торговле, что и поможет России выйти из-под санкционного пресса», – написал Дерипаска в своём телеграм-канале.

При этом предприниматель подчеркнул, что у США имеются очень серьёзные проблемы с государственными финансами.