Диетолог рассказала, как есть все подряд и не толстеть

Австралийский диетолог Лиэнн Уорд рассказала о простых способах, которые помогут отдохнуть от диет во время летнего отпуска и при этом не растолстеть, пишет Nine.com.au. Врач утверждает, что, соблюдая несколько правил, можно почти ни в чем себе не отказывать и при этом не набрать лишние килограммы.

Согласно одному из правил, половину любого приема пищи должны составлять овощи и зелень, четверть — углеводы, а остальное — белок. При этом медик советует полностью отказаться от алкоголя.

«Если решите заказать спиртной напиток, постарайтесь ограничиться одним и смакуйте каждый глоток, так как алкоголь очень калориен», - рассказала диетолог.

Также Уорд не рекомендует есть до сыта.

«За один день не растолстеешь, но лучше взять в привычку останавливаться, когда наешься на 80 процентов, чем чувствовать себя объевшейся», - продолжает врач.

Ранее Уорд дала рекомендации для желающих похудеть без голодных диет. Она в частности порекомендовала уменьшить все порции в несколько раз, но при этом не ограничивать себя в выборе продуктов.

