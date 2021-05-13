Эксперт перечислила способы сократить выплаты по кредиту

Существует много способов сократить выплаты по кредиту, поделилась с агентством «Прайм» доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова. Среди приемлемых решений она назвала рефинансирование и реструктуризацию кредитов, отказ от дополнительных платных услуг, выбор самого выгодного предложения на рынке, а также взаимодействие с кредитным брокером.

«Рефинансирование и реструктуризация кредитов дают возможность платить по кредиту меньше или реже. Облегчить свою долговую нагрузку можно путем рефинансирования», - пояснила эксперт. Она советует объединить несколько кредитов, включая кредитные карты, в один, что позволит пролонгировать сроки погашения единого кредита.

Также Степанова советует серьезно отнестись к выбору банка и предложений по кредитам и прежде, чем подписывать договор сравнить между собой условия нескольких кредитных организаций. Желательно остановить свой выбор на банке, который предоставляет возможности получения индивидуальной схемы выплат. Отказаться от дополнительных платных услуг также возможно, правда, ставка по кредиту может вырасти. Также есть и другие варианты, а именно занять в долг у друзей или взять беспроцентный займ в организации, которой работает человек, воспользоваться лизинговой программой. Крайним вариантом Степанова называет инициирование банкротства и списания долгов.