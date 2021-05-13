ГАЗ представил новую линейку городского транспорта

13 мая 2021, 20:05
из открытых источников

В рамках салона CityBus 2021, которая проходит в ЦВК «Экспоцентр» в Москве с 12 по 14 мая, «Группа ГАЗ» представила линейку городского транспорта, расширяющего безбарьерную среду и работающую на различных видах топлива: дизель, газ, электричество. ГАЗ представил автобус среднего класса «Вектор NEXT 8.8» CNG и низкопольный микроавтобус «ГАЗель City». Кроме того, ГАЗ представил предсерийный образец первого российского коммерческого электромобиля GAZelle e-NN.

Электромобиль GAZelle e-NN сочетает в себе унифицированные компоненты модельного ряда самого популярного российского легкого коммерческого автомобиля «ГАЗель NEXT» (шасси, кузов, салон) и оригинальные электрические узлы: тяговые батареи, электродвигатель, преобразователь напряжения, зарядное устройство и другие компоненты. Полная масса автомобиля – 4,6 т, грузоподъемность – до 2,5 т (бортовые модификации).  Электродвигатель – синхронный на постоянных магнитах, пиковая мощность – 100 кВт, максимальный крутящий момент – 310 Н·м. Энергоемкость аккумуляторных батарей – 48 кВт/ч. Максимальная скорость – 100 км/ч, запас хода на одной зарядке – до 120 км. По желанию заказчика запас хода может быть увеличен до 200 км за счет установки дополнительных батарей. Предусмотрена возможность быстрой зарядки до 80% емкости за 30 минут. Режим рекуперации позволяет обеспечивать подзарядку батарей в момент торможения, что особенно актуально при работе на городском маршруте с частыми остановками. Машина рассчитана на транспортировку 17 человек. В основе конструкции – единая унифицированная электроплатформа, архитектура которой позволяет выпускать полную линейку легкого коммерческого транспорта: бортовые грузовики, микроавтобусы, фургоны и различные варианты специальной техники. 

Автобус среднего класса «Вектор NEXT 8.8» CNG (CNG – compressed natural gas, сжатый природный газ) и низкопольный микроавтобус «ГАЗель City» изготовлены в соответствии с требованиями программы «Доступная среда», в их конструкции использованы решения, обеспечивающие комфортную поездку для маломобильных пассажиров. Низкий уровень входа и механические аппарели позволяют обеспечить беспрепятственную посадку и высадку для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, пассажиров с детскими колясками, пожилых людей.  

Микроавтобус «ГАЗель City» предназначен для работы на городских маршрутах с невысоким пассажиропотоком. В зависимости от компоновки салона, полная пассажировместимость составляет от 19 до 22 человек. Функция снижения высоты пола при подъезде к остановке за счет регулируемой пневмоподвески и широкая двойная дверь увеличивают скорость пассажирообмена и позволяют беспрепятственно попасть в салон людям с ограниченными возможностями передвижения. На автомобиль установлен дизельный двигатель ISF 2.8 мощностью 139 л.с. экологического стандарта «Евро-5». Отличительная особенность автомобиля – оригинальная рама с понижением в центральной части. 

«Вектор NEXT 8.8» CNG самый вместительный автобус из флагманской линейки Павловского автобусного завода, работающей на компримированном природном газе. Автобус рассчитан на транспортировку 59 пассажиров, включая 23 посадочных места. «Вектор NEXT 8.8» CNG изготавливается в модификации «Доступная среда», которая включает в себя низкий уровень пола в задней части автобуса, просторную накопительную площадку, крепления для инвалидной коляски, кнопку связи с водителем и механическую аппарель. Автобус оснащен газовым двигателем ЯМЗ-534 мощностью 170 л.с. экологического стандарта «Евро-5». Газовые баллоны обеспечивают запас хода на одной заправке до 600 км. 