ГАЗ представил новую линейку городского транспорта

В рамках салона CityBus 2021, которая проходит в ЦВК «Экспоцентр» в Москве с 12 по 14 мая, – «Группа ГАЗ» представила линейку городского транспорта, расширяющего безбарьерную среду и работающую на различных видах топлива: дизель, газ, электричество. ГАЗ представил автобус среднего класса «Вектор NEXT 8.8» CNG и низкопольный микроавтобус «ГАЗель City». Кроме того, ГАЗ представил предсерийный образец первого российского коммерческого электромобиля GAZelle e-NN.

Электромобиль GAZelle e-NN сочетает в себе унифицированные компоненты модельного ряда самого популярного российского легкого коммерческого автомобиля «ГАЗель NEXT» (шасси, кузов, салон) и оригинальные электрические узлы: тяговые батареи, электродвигатель, преобразователь напряжения, зарядное устройство и другие компоненты. Полная масса автомобиля – 4,6 т, грузоподъемность – до 2,5 т (бортовые модификации). Электродвигатель – синхронный на постоянных магнитах, пиковая мощность – 100 кВт, максимальный крутящий момент – 310 Н·м. Энергоемкость аккумуляторных батарей – 48 кВт/ч. Максимальная скорость – 100 км/ч, запас хода на одной зарядке – до 120 км. По желанию заказчика запас хода может быть увеличен до 200 км за счет установки дополнительных батарей. Предусмотрена возможность быстрой зарядки до 80% емкости за 30 минут. Режим рекуперации позволяет обеспечивать подзарядку батарей в момент торможения, что особенно актуально при работе на городском маршруте с частыми остановками. Машина рассчитана на транспортировку 17 человек. В основе конструкции – единая унифицированная электроплатформа, архитектура которой позволяет выпускать полную линейку легкого коммерческого транспорта: бортовые грузовики, микроавтобусы, фургоны и различные варианты специальной техники.

Автобус среднего класса «Вектор NEXT 8.8» CNG (CNG – compressed natural gas, сжатый природный газ) и низкопольный микроавтобус «ГАЗель City» изготовлены в соответствии с требованиями программы «Доступная среда», в их конструкции использованы решения, обеспечивающие комфортную поездку для маломобильных пассажиров. Низкий уровень входа и механические аппарели позволяют обеспечить беспрепятственную посадку и высадку для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, пассажиров с детскими колясками, пожилых людей.

Микроавтобус «ГАЗель City» предназначен для работы на городских маршрутах с невысоким пассажиропотоком. В зависимости от компоновки салона, полная пассажировместимость составляет от 19 до 22 человек. Функция снижения высоты пола при подъезде к остановке за счет регулируемой пневмоподвески и широкая двойная дверь увеличивают скорость пассажирообмена и позволяют беспрепятственно попасть в салон людям с ограниченными возможностями передвижения. На автомобиль установлен дизельный двигатель ISF 2.8 мощностью 139 л.с. экологического стандарта «Евро-5». Отличительная особенность автомобиля – оригинальная рама с понижением в центральной части.

«Вектор NEXT 8.8» CNG – самый вместительный автобус из флагманской линейки Павловского автобусного завода, работающей на компримированном природном газе. Автобус рассчитан на транспортировку 59 пассажиров, включая 23 посадочных места. «Вектор NEXT 8.8» CNG изготавливается в модификации «Доступная среда», которая включает в себя низкий уровень пола в задней части автобуса, просторную накопительную площадку, крепления для инвалидной коляски, кнопку связи с водителем и механическую аппарель. Автобус оснащен газовым двигателем ЯМЗ-534 мощностью 170 л.с. экологического стандарта «Евро-5». Газовые баллоны обеспечивают запас хода на одной заправке до 600 км.