Глобальная технологическая компания из России готовится к IPO

Одно из возможных решений

Позиции на мировом рынке российского поставщика IT-решений и сервисов Softline позволяют ему задуматься о привлечении частного капитала через IPO. Впрочем, передает агентство Reuter со ссылкой на слова председателя совета директоров компании Игоря Боровикова, это лишь одна из возможностей дальнейшего глобального развития компании.

Согласно собственным данным компании, по итогам 2019 года ее оборот превысил 1,54 млрд долл., а по итогам финансового года, завершившегося 31 марта, оборот вырос на 8,9% — до 1,8 млрд долларов. В России Softline прибавила 65% (в рублях), в регионе Восточная Европа — Центральная Азия (ВЕЦА) — 8%. Рост в других странах указывается на уровне 27%, при этом компания представлена в 55 странах мира.

«Сегодня мы видим значительный потенциал для дальнейшего создания стоимости на основе глобального присутствия Softline и рассматриваем различные возможности стратегического развития, в том числе путем потенциального размещения акций компании на бирже — IPO», — цитирует агентство Игоря Боровикова.

Свою глобальную клиентуру компания оценивает в более чем 60 тыс. частных и государственных организаций. По словам ее генерального директора Сергея Черноволенко, у Softline не было ощутимых клиентских потерь из-за санкций благодаря диверсифицированной клиентской базе.

Приоритеты компании он сформулировал так: четырехкратное увеличение глобального штата разработчиков, укрепление экспертизы в области кибербезопасности, а также создание эксклюзивных решений цифровой трансформации на базе технологий интернета вещей, искусственного интеллекта и технологии автоматизации бизнес-процессов — RPA. Эти приоритеты достаточно полно описывают и собственно профиль деятельности Softline, которая занимается поставкой и программных, и аппаратных решений, не говоря об услугах.

И как сообщается, в январе Softline купила индийскую компанию Embee, действующую в той же сфере и ориентированную на мобильные устройства, а в апреле месяце завершила покупку контрольного пакета немецкой Softline AG.

С IPO имеет смысл торопиться

Предполагаемое IPO Softline — это хороший пример того, что наши компании стремятся воспользоваться ситуацией, сложившейся на мировых фондовых рынках за счёт программ поддержки экономики после пандемии, считает основатель TalkBank Михаил Попов. В России уже есть успешные примеры — это IPO Ozon и Fix Price. В этом смысле Softline немного отличается по своей бизнес-модели — это не продуктовый e-commerce, это IT-компания с различными облачными сервисами.

«Однако за счёт то, что они активно торгуют программным обеспечением и онлайн-сервисами и развивают свою сеть корпоративных клиентов, шансы провести успешное IPO, конечно, есть. Во многом все зависит от того, как они выстроят свои процессы, и кто у них будет андеррайтером. Вопрос привлечения капитала во многом связан именно с этими факторами. Но мне кажется, что они соберут достаточно крупную сумму денег по хорошей оценке, так как сейчас достаточно высокий спрос на акции на фондовом рынке», — говорит эксперт.

Но это, конечно, вопрос времени, указывает Михаил Попов. Если процедура IPO затянется, то ситуация на рынке может измениться. Уже сейчас говорят о рекордной инфляции на американском рынке, что, в свою очередь, может вызвать изменение ключевых ставок со стороны ФРС и изменение программы денежной эмиссии, которая в итоге поступает на фондовый рынок и поддерживает котировки акций. В этой ситуации важно, как скоро они смогут провести это IPO, и успеют ли они провести его до негативных изменений со стороны ФРС регуляторов.

Расширение с заполнением вакуума

Softline сочетает качества, в целом привлекательные для взыскательных инвесторов, полагает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Это IT-компания международного уровня, с операциями, диверсифицированными по направлениям деятельности и регионам мира. Сама сфера деятельности выглядит очень перспективной. Если про какой-то сектор и можно сказать из-за пандемии «нет худа без добра», то это именно про передовые технологии IT-сферы, говорит он. Из-за эпидемии, локдаунов и ограничений в передвижении в различных странах, пользователи «распробовали» удобство он-лайн технологий и решений.

Поэтому не случаен рост оборота Softline в 2020 финансовом году на 8,9% на фоне падения экономики в целом, указывает он. Причём основной взлёт дало направление облачных технологий компании — на 47%. Именно оно в принципе востребовано потребителями. Но и другие направления показали рост: решения в области аппаратного обеспечения (на 12%), подписки на программное обеспечение (на 5,1%). Тренд не ограничивается пандемией; она дала лишь дополнительный импульс данным продуктам. И, полагает аналитик, тенденция к росту выручки может продолжиться, что важно для акционеров.

Пандемия для IPO компании выгодна ещё и с иной точки зрения. Из-за неё и падения выручки многих фирм на самом рынке размещений проявляется относительное сокращение предложений. В таких условиях «вакуума» появление вполне перспективного эмитента на бирже привлечёт внимание даже самим своим фактом. Таким образом, время для размещения акций вполне удачное. Данный фактор поддерживается и в целом взлётом фондовых рынков из-за мягкой стимулирующей денежной политики ведущих центробанков мира.

Возможно, предполагает Марк Гойхман, индексы акций в целом переоценены. Но именно сейчас, на максимумах цен, есть возможность реализовать бумаги по достаточно высоким котировкам при размещении. С другой стороны, данный фактор может оказать и сдерживающее воздействие на инвесторов — если они решат, что приобретать акции на высоких уровнях нужно с осторожностью. Однако здесь может сыграть позитивную роль приемлемая цена размещения, оптимально подобранная эмитентом.