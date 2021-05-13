Греция откроет границы для привитых «Спутником V»

Министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что его страна будет принимать иностранных туристов, привитых от коронавируса российской вакциной «Спутник V» и китайским препаратом, сообщает ТАСС.

«Что касается вакцин третьих стран, то нужно отделить сам сертификат от того, какие решения принимает каждая конкретная страна в различных сферах: заставляет ли она путешественников проходить карантин или нет», – сказал пояснил Теохарис. По его словам, на эту тему уже проходили отдельные дискуссии, но Греция готова принимать российскую и китайскую вакцины, поскольку они «оказывают непосредственное влияние на туристические рынки».

11 мая сопредседатели смешанной межправительственной российско-греческой комиссии – первый заместитель главы МИД Греции Мильтиадис Варвициотис и министр транспорта России Виталий Савельев – провели видеоконференцию, по итогам которой и было решено договориться о дате возобновления авиасообщения на следующей неделе. Общее намерение ускорить процедуры взаимного признания свидетельств о вакцинации, а также согласовать дату возобновления авиасообщения между Россией и Грецией выразили обе стороны.

В конце апреля власти Греции продлили разрешение на въезд в страну для четырех тысяч россиян еженедельно. Также правительство заявило, что 14 мая ограничения по количеству въезжающих в Грецию туристов должны быть отменены.

В настоящее время применение вакцины «Спутник V» одобрено в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдове, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Марокко, Иордании, Намибии, Азербайджане, Филиппинах, Камеруне, Сейшелах, Маврикии, Вьетнаме, Антигуа и Барбуде, Мали, Панаме, Индии, Непале, Бангладеш, Турции, Албании и Мальдивах.