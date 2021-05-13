Израиль продолжает наносить удары по Газе

Израильская авиация нанесла удары по зданию министерства финансов и офису Исламского национального банка в городе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой новостной портал Dunya Al Watan.

Здание Минфина, расположенное в центре Газы, было атаковано двумя ракетами с беспилотных летательных аппаратов. На данный момент информация о погибших и раненых не поступила.

По имеющимся данным, израильские беспилотники и боевые самолеты продолжают подвергать сектор Газа интенсивным бомбардировкам. Несколько часов назад в Газе было разрушено одно из самых высоких зданий анклава «Аш-Шурук», где находились офисы ряда СМИ и компаний, коммерческие магазины и жилые апартаменты. Сообщалось о трех погибших в результате этой атаки.

Позднее боевое крыло контролирующего сектор движения ХАМАС – «Бригады Иззэддина аль-Кассама» – объявило о запуске 130 ракет в направлении израильских городов Ашкелон, Нетивот и Сдерот.

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