Израиль заявил о ракетном обстреле с территории Ливана

Армия обороны Израиля заявила, что сегодня вечером, 13 мая, со стороны Ливана были выпущены три ракеты, сообщает РБК. Как заявили иззраильские военные, ракеты упали в Средиземное море недалеко от побережья северного Израиля. Вскоре после этого, несколько ракет были выпущены по южной части Израиля. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Al Jazeera со ссылкой на свои источники сообщает, что запуск ракет был осуществлен недалеко от ливанского города Эн-Накура, расположенного рядом с границей с Израилем.

По данным источника ливанского канала MTV, ракеты запустила некая палестинская группировка, а не ливанская «Хезболла».

8 мая в Восточном Иерусалиме вспыхнули столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими. Волнения начались после решения израильского суда о проводится выселении нескольких арабских семей из их жилья.

Затем Израиль подвергся ракетному удару со стороны Палестины. В ответ на обстрел своей территории, Израиль нанес удары по Палестине.

По данным минздрава Палестины, 83 палестинца погибли и 487 пострадали за три дня из-за авиаударов, среди них 17 детей.

Израиль сообщает о семи погибших, в том числе об одном ребенке.

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