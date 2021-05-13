ХАМАС нанес удар по израильской газовой платформе в Средиземном море

Военное крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» заявило, что при помощи боевых дронов нанесло удар по газовой израильской платформе в Средиземном море, сообщает «РИА Новости».

«В битву "меч Иерусалима" было введено новое оружие – при помощи боевых дронов "Шихаб" был нанесен удар по газовой платформе в море у побережья к северу от сектора Газа», – говорится в сообщении «Бригады аль-Кассам», размещенном в социальных сетях.

8 мая в Восточном Иерусалиме вспыхнули столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими. Волнения начались после решения израильского суда о проводится выселении нескольких арабских семей из их жилья.

Затем Израиль подвергся ракетному удару со стороны Палестины. В ответ на обстрел своей территории, Израиль нанес удары по Палестине.

По данным минздрава Палестины, 83 палестинца погибли и 487 пострадали за три дня из-за авиаударов, среди них 17 детей.

Израиль сообщает о семи погибших, в том числе об одном ребенке.

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