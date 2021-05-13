Кто направлял руку, поднятую на Папу Римского?

Сорок лет назад в Ватикане произошло покушение на Папу Римского Иоанна Павла II — одно из самых тёмных и запутанных криминальных событий прошлого века.

13 мая 1981 г. на площади Св. Петра в Ватикане во время публичной аудиенции был тяжело ранен папа Римский Иоанн Павел II (1920–2005). Вместе с ним были ранены две американские туристки. И хотя на площади находились итальянские карабинеры (в форме, и в штатском), а также представители всех важнейших разведок мира (их, как потом оказалось, сфотографировали), задержала преступника монахиня Лютеция Джиудичи. Второго мужчину, убегавшего с площади с пистолетом в руках, сфотографировал американский турист.

Когда террориста вели с площади св. Петра, он выкрикивал в адрес Папы оскорбления, называя того предводителем крестового похода против мусульманской религии. При стрелявшем было обнаружено послание с обращением к мировому общественному мнению с объяснением причин, по которым он считал необходимым убить папу: «Я вынужден убить Папу, чтобы тем самым протестовать против (заговора) молчания о преступлениях против мира и смерти тысяч невинных людей, погибающих от империалистических убийц из Америки и Советского Союза во многих странах мира, от Афганистана до Сальвадора ...».

Уже на другой день СМИ сообщили, что террориста зовут Мехмет Али Агджа, что ему 23 года и он бывший студент Стамбульского университета. Более того, он — сбежавший из тюрьмы, известный в Турции и находящийся в розыске по линии Интерпола преступник, член запрещенной националистической организации «Серые волки», заочно приговоренный военным судом к смертной казни за убийство известного либерального журналиста Абди Ипекчи. А через несколько дней полиция выяснила и имя нелегального торговца оружием, который продал Агдже четыре (!) пистолета.

Нам, впрочем, важнее другой факт: после своего дерзкого побега из военной тюрьмы в Стамбуле 25 ноября 1979 г., Агджа через прессу выступил с заявлением по случаю предстоявшего 28–30 ноября визита в Турцию Папы Иоанна Павла II. В письме говорилось: «Западные империалисты в страхе, что Турция и братские ей исламские народы могут стать на Ближнем Востоке военно-политической и экономической силой, в столь важный момент прислали в Турцию предводителя крестоносцев, якобы религиозного вождя Иоанна Павла. Если этот визит ... не будет отменен, то я без колебаний убью Папу-предводителя. Такова единственная причина моего побега из тюрьмы».

Письмо перепечатала почти вся турецкая пресса, а также многочисленные иностранные газеты. Иоанн Павел II тем не менее в Турцию прибыл, и ничто не омрачило его визита.

Это важно, потому что и на следствии, и во время судебных заседаний террориста будут рассматривать исключительно как наемного убийцу. Останется без внимания следователей и утверждение Агджи во время допроса 18 мая 1981 г. о том, что наряду с Папой Римским он рассматривал в качестве объектов для покушения председателя Европейского парламента Симону Вейль и королеву Елизавету II.

Что объединяет эти три фигуры? А то, что все они в глазах нехристианского (исламского) мира символизируют Запад.

Следствие искало следствия, а не причины

После скорого следствия и продлившегося всего 3 дня суда, 22 июля Агдже был вынесен приговор: пожизненное заключение.

Затем под давлением общественного мнения состоялись: длившееся несколько лет следствие (1981–1984) и второй судебный процесс (1985–1986); досудебное расследование (1985-1998), сенатское расследование, проведенное парламентом Италии (2002–2006), 8-летнее расследование, предпринятое Региональной следственной комиссией Института национальной памяти (ИНП) в польских Катовицах (2006–2014).

Преступник отсидел в итальянской тюрьме 19 лет, был по просьбе Иоанна Павла II помилован президентом Италии и выдан на родину, где за совершенное ранее убийство отсидел еще 10 лет в турецкой тюрьме и, наконец, в 2010 г. вышел на свободу.

Тем не менее, целый ряд обстоятельств покушения и то, как велось следствие, до сих пор вызывает вопросы. Ни одно из расследований не смогло установить, сколько было сделано выстрелов в Папу, сколько людей принимали участие в покушении, кто был заказчиком преступления, и как оно вообще стало возможным.

Ряд исследователей, в частности, полагают, что на результаты расследований влияло не отсутствие или недостаток информации, а нежелание принимать во внимание все обстоятельства покушения. По словам французского юриста и автора книги «Правда о покушении на Иоанна Павла II» Румяны Угарчинской, никто не хочет этой правды. Ей вторят известные журналисты и авторы биографий Папы американцы Тэд Шульц, Карл Бернстайн и итальянец Марко Полити.

«Нас чрезвычайно удивил тот факт, что когда гипотеза "болгарского следа" уже перестала приниматься во внимание, ни одна из больших разведок не захотела выяснить истину, — рассказали в интервью варшавскому еженедельнику "Нет" Бернстайн и Полити. — И даже после падения Берлинской стены ни одна из разведок также не подняла эту тему».

Объяснить эту ситуацию можно сложностью положения в мире. В Западной Европе, и прежде всего в Италии, Франции и ФРГ в эти годы соперничали городские левые и правые террористы; СССР и США размещали свои ракеты в Европе. СССР ввел свои войска в Афганистан (практически одновременно с этим у США предельно обострились отношения с Ираном — прим. expert.ru). Это объясняет появление и популярность в Западной Европе лозунга: «Лучше быть красным, чем мертвым» и рейгановской характеристики СССР как «Империи Зла».

Ложный след

Версия об организации покушения на папу болгарскими спецслужбами, за которыми стояло КГБ СССР, была выдвинута американскими экспертами по борьбе с терроризмом: бывшим резидентом ЦРУ в Турции генералом Полом Хенце и журналисткой Кларой Стерлинг.

В Италии, где в это время юстиция расследовала деятельность террористической организации «Красные бригады», версия была воспринята некритически: попавшие в январе 1981 года в руки правосудия руководители «Красных бригад» дали показания о своих связях со спецслужбами Болгарии и СССР, которые, по утверждению террористов, снабжали их оружием. Параллельно шло расследование деятельности мафии, которая через Болгарию ввозила в Италию наркотики. Так что претензий к болгарским коллегам у итальянских спецслужб было более, чем достаточно. Нужно было только убедить Агджу поддержать «болгарскую версию».

Папа Иоанн Павел II простил покушавшегося на него Мехмета Али Агджу, по его по просьбе тот был помилован президентом Италии и выдан на родину

Обработка Агджи началась, по официальным данным, 29 декабря 1981 г., когда его впервые посетили в камере переодетые монахами ответственные сотрудники итальянских спецслужб. Но только 1 мая 1982 г. Агджа, наконец, объявил следователю о готовности к сотрудничеству с правосудием. Тогда же он назвал имена людей из организации «Серые волки», которые обеспечивали его жильем, снабжали деньгами и необходимыми контактами на протяжении всего пребывания в Западной Европе. На основании этих показаний, месяц спустя следователь Мартелла выдал ордер на арест в Швейцарии и ФРГ четырех важных членов организации, находившихся, как и Агджа, в розыске.

И только 8 ноября Агджа в качестве организаторов и заказчиков покушения на Папу впервые назвал болгарские спецслужбы и троих их сотрудников в Риме.

25 ноября 1982 г. был арестован представитель болгарской кампании «Балканские авиалинии» Сергей Антонов. По мнению итальянских спецслужб, именно он был организатором покушения. Сегодня мы знаем, что Антонов действительно был сотрудником болгарской разведки, а Агджа ее агентом. Более того, он прошел тренировку в лагере в Болгарии, о чем рассказал бывший руководитель Штази Маркус «Миша» Вольф. Со слов резидента ЦРУ в Италии, мы знаем и то, что Антонов и Агджа неоднократно встречались в Риме.

Но болгары не готовили покушения на Папу. Причастность болгарских спецслужб к покушению полностью отрицал в предсмертном письме перед совершенным в 1992 г. самоубийством бывший замминистра внутренних дел Болгарии генерал Стоян Ставов. Хотя в том же письме он признал, что Антонов был сотрудником болгарской разведки.

На протяжении всего следствия Мартелла искал доказательства участия болгарских спецслужб в организации покушения. Но ему так и не удалось добиться желаемых результатов. Агджа путался в показаниях, выдвигал все новые версии произошедшего, а потом отказывался от них. За время следствия и суда таких версий набралось 128, и 100 раз он был уличен в обмане. Протоколы показаний Агджи, которые он давал на протяжении двух с половиной лет после покушения, составили 25 тыс. страниц.

Обвинение тем не менее было предъявлено. Болгар Антонова, Василева (заочно), Айвазова (заочно) и турок Челеби, Челенка (заочно), Челика (заочно) и Багчи обвили в том, что они установили контакт с Агджой и другими неизвестными лицами, чтобы организовать покушение на жизнь Иоанна Павла II. Кроме того, им вменялось в вину то, что они поддерживали Агджу в его преступных действиях, оказывая ему помощь в подготовке и исполнении преступного плана, а также предложили Агдже в соответствии с уговором 3 млн западно-немецких марок от имени неизвестных заказчиков покушения.

Сам Агджа на процессе выступал в качестве основного свидетеля обвинения.

Спецслужбы использовали Агджу, а он — их

Несколько моментов в проведении следствия, а затем и предъявленного обвинения требуют уточнения.

Несмотря на жесткую кампанию в мировых СМИ, хором обвинявших СССР и его союзников в организации покушения на Папу и в поддержке международного терроризма, уже на этапе следствия ни следователь, ни прокурор не поддерживали попыток Агджи (или заказчиков его показаний) направить следствие в сторону поиска доказательства виновности Москвы.

Точно также они не хотели затрагивать и тему причастности к покушению турецких преступных организаций. Более того: следствие отвергло предложение помощи со стороны военного правительства Турции, а резидент польской разведки в Италии сообщал из Рима 11 марта 1987 г., что по его данным, Ватикан не заинтересован в турецком или мусульманском направлении следствия. Возможно, именно Папа повлиял на исключение из судебного расследования турецкого или исламского следа. В своей политике Иоанн Павел II делал ставку на диалог с исламом, и в этих условиях он не мог поддержать версию об организации покушения на него со стороны исламских фундаменталистов. Версию о «турецком следе» разрабатывали в СМИ только авторы из социалистических стран.

Только когда 3 ноября 1996 г. проходивший по делу о покушении на Папу Абдулла Чатлы погиб в автомобильной катастрофе, состоявшиеся пышные похороны позволили обратить внимание на его подлинную роль в закулисной политической истории Турции. Парламентское расследование выявило тесную многолетнюю связь между правыми радикальными организациями, наркодельцами и разведкой. В докладе парламентской комиссии говорилось, что в 1979 г. Чатлы помог Агдже бежать из тюрьмы, снабдил паспортом, деньгами и опекал вплоть до покушения. Также отмечалось, что он находился на содержании правительства Турции.

Казалось бы, все ясно. Однако негласное табу на расследование «турецкого следа» исчезло лишь после атаки на башни-близнецы 11 сентября 2001 г. в США и смерти Иоанна Павла II в 2005 г. Только тогда начали появляться статьи и книги, в которых покушение на Папу рассматривается исключительно как самостоятельное предприятие «серых волков».

Но вернемся к следствию и судебному процессу. Они не заинтересовались — или не захотели заинтересоваться — вопросом: почему спецслужбы стран Западной Европы, где в течение 9 месяцев находились Агджа и его сообщники, не арестовали их? То, что у всех у них были подлинные паспорта на чужие имена, которыми их снабдил их Чатлы, выглядит довольно слабым оправданием.

Практически не вызывает сомнений, что все передвижения Агджи по Европе контролировались соответствующими службами западноевропейских стран. Сделать это было тем легче, что изо всех городов и отелей Агджа часто звонил своим соотечественникам, большинство из которых были функционерами организации «Серые волки», и даже встречался с ними. В Цюрих, например, к нему приезжал на встречу глава Федерации обществ турецких идеалистов («Серые волки») в ФРГ Муса Чердар Челеби. Встречался Агджа и с разыскиваемым Интерполом Чатлы.

Характерный эпизод: в марте 1981 г. Агджа обратился в итальянское консульство в Белграде с просьбой о предоставлении ему итальянской визы. Ему отказали, как человеку, проходившему тренировку в лагере палестинцев. (Факт связей Агджи с палестинской организацией был, согласно шифровке резидента польской разведки в Югославии, доказан; более того, в шифровке сообщалось о существующих в римской полиции опасениях, что Агджой может манипулировать израильская разведка.)

То есть о нем в Риме знали достаточно.

Во время следствия и суда Агджа, казалось бы, безропотно озвучивал то, что от него требовали итальянские «заказчики». И вдруг проявил инициативу, которая должна была их напугать. 5 августа 1983 г. он из одиночной камеры (!) строго охраняемой тюрьмы (!) передал адресованное военному атташе США в Риме письмо, в котором раскрывал совместные планы по подготовке к судебному процессу и подчеркивал, что поступает сознательно в целях нанести ущерб социалистическим странам. Письмо это было 18 января 1985 г. опубликовано газетой La Repubblica:

«Уважаемый военный атташе (…) Два года я делал все, что было в моих силах, учитывая взаимную дружбу и интерес. (...) Однако, принимая во внимание последние события, я хотел бы дать вам несколько советов. Чтобы преодолеть советскую опасность, мне пришлось проинформировать общество, что Андропов несет ответственность за теракт …».

До сих пор никто не смог внятно объяснить, что побудило Агджу написать это провокационное по своему содержанию, компрометирующее и атташе, и США письмо. В интервью польскому журналисту Яцеку Тацику в 2016 году Агджа сказал: «Я говорил то, что хотели услышать следователи. Уильям Кейси, глава ЦРУ, и Рональд Рейган, президент США, пытались свалить вину на Советский Союз. Болгария находилась в орбите влияния Кремля. Продолжалась гонка вооружений. Мы были в разгаре "холодной войны". Западные спецслужбы пытались втянуть меня в свою игру».

А Агджа, похоже, играл свою игру. Может быть, поэтому спецслужбы и не хотят расследования — даже спустя 40 лет.

Вот как, вот как: «Серые волки»

Поскольку по итальянским законам участвовать в процессе могли только итальянские адвокаты, защитников Антонову и его заочно судимым коллегам нашли на месте. Но они оказались не готовы ко всем сложностям процесса: адвокаты Антонова терпели одно поражение за другим.

Тогда по просьбе болгарского правительства из Москвы в Софию отправилась группа советских юристов. Один из них, Михаил Гофштейн, вспоминал: «Нам ежедневно предоставляли стенограммы судебных заседаний, переведенные на русский язык». К каждому заседанию суда советские юристы готовили свои рекомендации, которые болгары передавали защитникам Антонова. В результате, суду не удалось доказать вины большинства подсудимых. Антонов был освобожден и вернулся в Болгарию.

«Кто же был заказчиком преступления? Следствие, длившееся два десятилетия, пришло к выводу, что заказчиков не было. Виновными не были ни болгары, ни КГБ. И даже не ЦРУ или Ватикан, как предполагали некоторые. Заказчиками были сами исполнители», — писал итальянский журналист Марко Ансальдо. Будучи ультранационалистами и исламистами, выступающими против Запада и его религиозного главы, террористы из турецкой молодежной националистической организации «Серые волки» сами разработали и совершили покушение на Иоанна Павла II. Добавим, что сделали они это при преступном попустительстве всех главных турецких и европейских спецслужб. И возможной вся эта история стала лишь в условиях «холодной войны» между двумя противоборствующими системами.

После покушения на Папу прошло много лет. Сегодня уже никого не удивляют террористы — в том числе и смертники, — провозглашающие своей целью борьбу против западных ценностей, включая христианство и демократию. Покушение на Иоанна Павла II было всего лишь первым, хотя и очень сильным, сигналом о кризисе в отношениях между христианским и мусульманским мирами.

Агджа живет сегодня в своем родном городе. Тогда, с момента его побега из Турции, кто-то посылал деньги его матери. Сегодня он сам получает от неизвестного дарителя ежемесячно 1000 евро.

Подробнее см.: Б.А. Филиппов «Покушение на Иоанна Павла II и борьба спецслужб в эпоху холодной войны // Occidentale lumen: Исторические пути западного христианства: Сборник статей. М.,2020. С.128-256.