Курс доллара: рубль отреагировал на новости из США

В среду курс рубля снизился к доллару и умеренно повысился к евро, отыгрывая ослабление единой валюты ЕС на форексе.

Открывшись на уровне 74,10 к доллару и возле 89,90 к евро, вечером курс рубля просел в паре с «американцем» и подорожал в паре с «европейцем». Так, по данным на 19:00 мск к закрытию основной сессию Мосбиржи курс доллара составлял 74,46 руб., что на 35,25 коп. выше, чем было при закрытии вторника. Евро при этом подорожал на 13,3 коп., торгуясь по 89,91 руб.

Курс доллара онлайн смотрите на этом графике: https://www.sberometer.ru/forex-now.php

Таким образом, рубль подешевел к доллару, отреагировав на данные по инфляции в США. Напомним, вышедшая накануне статистика оказалась впечатляющей – инфляция в США в апреле ускорилась до 4,2%, что стало максимумом за последние 12 лет.

При этом индекс потребительских цен вырос на 0,8% м/м, что в четыре раза больше прогнозов, аналитики ждали скромного роста не выше + 0,2%. Ожидания относительно Core CPI – инфляции, очищенной от цен на продукты питания и энергоносителей, составляли +3,6% – это был бы самый высокий показатель с марта 2011 года, когда было +2,6%. Но в этом отношении реальные данные оказались чуть лучше, рост на 3,0% за последние 12 месяцев. Тем не менее это самый большой рост за 12 месяцев с января 1996 года, а скачок на 0,92% за месяц – самый большой с 1981 года.

На фоне этих новостей из США часть инвесторов поспешила избавиться от рисковых активов, опасаясь, что для сдерживания инфляции ФР может повысить процентные ставки раньше, чем это планировалось. При этом, как отмечают эксперты, внешний фон противоречив, что не даёт чётких сигналов для курсовой динамики.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург» отметил, что всю первую половину вчерашнего дня каких-либо заметных событий, которые могли бы существенно повлиять на курсовую динамику, не происходило. Однако появившиеся данные об инфляции в США всё-таки поколебали позиции рубля. При этом, по его мнению, в ближайшие сессии движение в обеих валютных пар во многом будет зависеть от динамики доллара на глобальном рынке в свете публикации инфляционной статистки.

«В этой связи мы ожидаем, что сегодня-завтра пара доллар-рубль будет находиться примерно на тех же уровнях с перспективой дальнейшего снижения», – считает эксперт.

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» также отметил, что рубль вчера почувствовал на себе давление роста доходностей в США после публикации данных по инфляции. Однако он полагает, что пока нельзя говорить о смене глобального тренда в курсовой динамике.

«По нашему мнению, рынкам потребуются новые заверения представителей американского регулятора, что текущий всплеск инфляции – явление временное, а стимулирующая политика будет оставаться сверх мягкой», – заявил он.

Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций» тоже обратил внимание на то, что после публикации данных по индексам потребительских цен в США доллар к остальным валютам совершил заметный рывок вверх.

«Просел, в том числе и рубль. В частности, в моменте пара доллар-рубль превышала отметку в 74,56», – рассказал эксперт, предположив, что в краткосрочной перспективе рубль в паре с долларом будет находиться в коридоре 73,90-74,50, а в паре с евро – в диапазоне 89,70-90,20.

В свою очередь Артём Тузов из «Универ Капитал» считает, что на фоне вчерашних новостей из США рубль, напротив, может укрепиться. Как пояснил он, эта статистика ещё раз свидетельствует об ускорении инфляции в этой стране, что заставит фонды перераспределять лимиты вложений из технологического сектора в металлы и иные биржевые товары. Фундаментально, как убеждён он, это должно ослабить доллар к основным сырьевым валютам, к которым относится и рубль.

Дмитрий Полевой и «Локо инвест» прогнозирует, что при сохранении спокойного внешнеполитического фона рубль в паре с долларом продолжит балансировать возле 74,00. При этом баланс рисков, как предположил Полевой, возможно будет смещён в сторону небольшого роста курса рубля. Между тем он отметил, что ожидается дальнейшее усиление давления киевских властей на пророссийские политические силы после визита на Украину главы Госдепа США Блинкена.

«Это вероятно осложнит и без того непростые отношения между Киевом и Москвой, что скажется, в том числе и на ситуации в Донбассе. А это в свою очередь вряд ли порадует глобальных игроков, которые на этом фоне начнут переходить из риска в более защитные активы, ослабляя рубль в обеих парах», – резюмировал эксперт.

Курс доллара к рублю

Курс рубля затих в ожидании сильных сигналов. Прогнозы экспертов по курсу доллара