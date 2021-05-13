Мальдивы разрешили применение «Спутника V»

Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Республики Мальдивы зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Таким образом, «Спутник V» зарегистрирован в 65 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», – говорится в сообщении РФПИ.

Применение вакцины «Спутник V» одобрено также в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдове, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Марокко, Иордании, Намибии, Азербайджане, Филиппинах, Камеруне, Сейшелах, Маврикии, Вьетнаме, Антигуа и Барбуде, Мали, Панаме, Индии, Непале, Бангладеш, Турции и Албании.