Мы не жадные!

В Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» не согласны с оценкой, прозвучавшей 12 мая в ходе отчета премьер-министра Михаила Мишустина перед депутатами Государственной думы. Напомним, что, по словам главы кабинета министров, одной из причин роста цен на продукты в России стала «жадность отдельных производителей и торговых сетей».

Как заявил глава ассоциации Дмитрий Востриков агентству РИА Новости, «если есть подтвержденные данные по картельному сговору, который дает возможность необоснованно повысить цену, то тут возражений нет — государство должно принимать меры. И если есть отрасль, где ФАС выявила признаки картельного сговора, то надо говорить о конкретной отрасли или монопольном положении конкретного предприятия. Но если имелось в виду, что бизнес и производители получают сверхприбыли, то с этим мы не согласны», — сказал он.

В подтверждение Дмитрий Востриков привел данные Росстата, согласно которым прибыль пищевой промышленности за 2020 год составила 1,6% от товарооборота, тогда как в среднем по всем отраслям — 2,3%, отметив, что переработчик оказывается между молотом и наковальней: с одной стороны — рост себестоимости, включая стоимость сырья, а с другой — невозможность провести коррекцию.